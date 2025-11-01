5 razões para escolher o autoconsumo energético em Portugal

Em média, as famílias portuguesas gastam entre 70€ e 80€ em eletricidade todos os meses. Contudo, a possibilidade de produzir, consumir, e até mesmo vender a própria energia permite não só reduzir a fatura elétrica mensal como reduzir o desperdício de eletricidade.

O autoconsumo energético é uma escolha cada vez mais popular em Portugal e tem um enquadramento legal positivo, contando com vários incentivos e opções de autoconsumo. Antes de aprendermos mais sobre como funciona, vamos olhar para as 5 principais razões pelas quais vale a pena considerar esta solução para a sua casa.

5 motivos para escolher o autoconsumo energético

Estas são as principais vantagens da incorporação do autoconsumo energético:

2: Menos emissões - A adoção do autoconsumo energético contribui para reduzir o impacto ambiental do consumo elétrico, levando a uma redução das emissões e da pegada de carbono da sua casa.

3: Valorização imobiliária - Ao instalar, por exemplo, painéis solares na sua casa, está a contribuir diretamente para a sua valorização, sendo que a eficiência energética potencia o valor do seu imóvel.

4: Opções comunitárias - É possível recorrer ao autoconsumo energético em planos partilhados com vizinhos, o que fomenta a noção de comunidade e permite poupanças adicionais por via do uso de infraestrutura centralizada.

5: Preços menos voláteis - O autoconsumo energético também permite que os consumidores estejam menos vulneráveis às flutuações de preços de serviços elétricos, evitando gastos extraordinários nos períodos em que o preço da eletricidade aumenta.

Para além de vantajoso, o autoconsumo energético oferece bastante flexibilidade aos consumidores, que podem escolher entre opções de autoconsumo solar (painéis fotovoltaicos), de energia aerotérmica (bombas de calor), ou ambos.

Soluções de autoconsumo energético

Existem várias soluções de autoconsumo energético solar em Portugal, com destaque para:

Painéis solares individuais: Instalados, geralmente, no telhado da sua casa, para consumo e armazenamento individual de energia;

Autoconsumo com baterias: Permite uma gestão ainda mais eficiente da energia produzida, especialmente durante o período da noite;

Permite uma gestão ainda mais eficiente da energia produzida, especialmente durante o período da noite; Opções coletivas: Refere a aplicação comunitária do autoconsumo energético, geralmente em prédios ou pequenas comunidades.

Alternativamente (ou em conjunção com), os portugueses também podem reduzir o seu consumo energético mensal ao optar por energia aerotérmica, que usa bombas de calor para extrair calor do exterior e usá-lo para, por exemplo, aquecer a água da casa.

Como escolher a melhor solução de autoconsumo energético

Para instalar painéis solares na sua casa, considere critérios-chave como:

A qualidade dos painéis, incluindo detalhes como a garantia ou o preço de manutenção;

Os incentivos legais à instalação dos painéis em Portugal;

As condições físicas da sua própria casa, com destaque para a exposição solar do seu telhado;

As necessidades de consumo energético do lar (os painéis devem estar adaptados às dimensões da sua casa e exigências de consumo da sua família).

Relativamente à energia aerotérmica, preste atenção a fatores como:

O tipo de bomba de calor utilizado;

O isolamento atual da sua moradia;

A possibilidade de associar a sua bomba de calor a sistemas de aquecimento ou produção de energia já instalados na sua casa.

Contexto legal em Portugal

O papel do autoconsumidor e os detalhes relativamente à exploração do autoconsumo privado e coletivo estão definidos pela Lei Portuguesa no Diário da República. Em Portugal, o investimento em soluções alternativas de consumo energético é incentivado por programas como o E-Lar e fundos como o Fundo Ambiental, que têm tido cada vez mais procura.

O que fazer antes de recorrer ao autoconsumo energético

Convencido? Face a todas as vantagens, o autoconsumo energético é uma escolha inteligente para famílias, prédios e até mesmo empresas. Se pretende instalar painéis solares na sua casa, recomendamos que faça o seguinte antes de obter o serviço:

Realize um diagnóstico energético do lar para perceber quanto gasta mensalmente, onde e como pode poupar no consumo de energia, e até que ponto a incorporação de soluções de autoconsumo aumentam a eficiência energética da sua casa;

Informe-se acerca de incentivos legais e programas de apoio à instalação de painéis solares para explorar oportunidades de poupança e rentabilização;

Consulte especialistas de modo a avaliar qual é a maneira mais prática e proveitosa de instalar painéis na sua casa, tendo em conta as caraterísticas físicas do lar, as necessidades de consumo da sua família, e as dimensões dos próprios painéis.

Ao optar pelo autoconsumo energético, não estará sozinho: soluções de energia renovável geram mais de 70% da eletricidade produzida em Portugal anualmente, sendo que a energia solar cresceu 37% em 2024, abrangendo mais de 10% da totalidade da eletricidade consumida.