A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    5 de Outubro de 2025 às 09:48

    As causas já estavam há muito banalizadas

  2. AlexS says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:09

    Olha olha, o ataque ás petições quando não é conveniente ás causas aprovadas pela elite de esquerda. Já se fosse uma qualquer sobre Trump o silêncio seria de ouro…

    È o mesmo com as Teorias de Conspiração, quando o Marcelo falou de “Asset Russo” ficaram todos caladinhos sobre as Teorias da Conspiração.
    Nota para quem lê jornais e por isso não está informado: Trump foi o primeiro Presidente Americano a enviar armas para a Ucrânia.

    • CromossomaXY says:
      5 de Outubro de 2025 às 10:42

      O Marcelo andou demasiado tempo em provas de vinhos… Quando já se sabe que o Rússia Hoax foi encomendado pelo Obama… Esse sim, um criminoso

    • Setnom says:
      5 de Outubro de 2025 às 10:46

      … A vender armamento letal à Ucrânia – não foi de graça.

      Além disso, o Obama já tinha fornecido ajuda militar (não letal: rações, coletes à prova de bala, treino) em 2014.

  3. Liberdade says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:16

    A liberdade é para todos e muitos nao esquecem a repressao que foi feita quando a extrema esquerda esteve no poder (com a geringonça).
    A Liberdade de expressao e opinao é para todos e qualquer condicionalismo é repressao/censura.

  4. Bruh says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:19

    Ainda me lembro quando achava que Portugal era um país de gente minimamente inteligente. Nah, é tudo uma cambada de jagunços.

  5. Ricardo says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:21

    É de tal forma, que o petições publicas acaba por ser uma chacote, e de uma inutilidade tremenda….

  6. luisa says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:26

    Quando a democracia funciona contra a agenda da esquerda estamos sempre perante banalidades e crimes e todos os ismos possíveis… incrível a polarização desta gente. Duas medidas e dois standards. Cada vez vejo mais gente polarizada e extremismos desnecessários… a tolerância já nao é a palavra do dia. Andam todos acelerados para brutalizar os seus direitos de forma a suprimir os direitos de todos os outros… ao que isto chegou!
    Infelizmente nao é este o mundo que quero deixar para os meus filhos!

  7. CromossomaXY says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:41

    Banalizar ou democratizar as causas? É que antes nem sabíamos um milésimo daquilo que acontecia. Vivemos numa era de maior acesso a informação,nem sempre credível ou isenta, mas as pessoas, que não apenas fazem doomscroll, conseguem ter acesso a diferentes pontos de vista e perspetivas. Aqueles que apenas se ficam na cs podem muito bem ser manipulados, como acontece há décadas nos EUA… As petições públicas são ótimas para dar voz a causas menores e também à sátira política!

  8. Uiop says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:45

    Anda lá uma sobre equidadade na estrada que é qq coisa do outro mundo.

