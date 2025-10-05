A facilidade de criar petições online banaliza as causas?
Numa altura em que as pessoas estão verdadeiramente conectadas, com o digital a ocupar uma grande parte do seu dia a dia, as petições públicas online tornaram-se uma forma acessível de expressão política e social. Contudo... a facilidade de criar petições online banaliza as causas?
Atualmente, qualquer pessoa pode, em poucos minutos, criar uma petição, dar voz a uma causa e reunir milhares de assinaturas de outras pessoas que partilham da sua opinião, à partida.
Esta democratização alargou a participação cívica e facilitou, de forma inegável, a partilha e disseminação de ideias e causas.
Ao mesmo tempo, contudo, abriu espaço para novas abordagens, entre elas a provocação política. De facto, a linha que separa o ativismo da sátira está cada vez mais ténue.
Isto, especialmente num mundo dominado pelas redes sociais, onde a indignação e a ironia se misturam indiscriminadamente.
Petições públicas em Portugal
No nosso país, o direito de petição está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Sob o artigo 52.º, todos os cidadãos têm o direito de dirigir petições, reclamações, queixas ou representações aos órgãos de soberania ou às autoridades públicas, individualmente ou em grupo, para defesa de direitos, leis ou interesses legítimos.
Este direito é regulamentado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada posteriormente por várias leis complementares (como a Lei n.º 45/2007 e a Lei n.º 51/2017).
Na última década, em Portugal, o uso de petições públicas online tornou-se comum. Para o efeito, há várias plataformas disponíveis, nomeadamente:
Além da democratização da participação cívica, uma vez que qualquer cidadão pode criar uma petição em minutos e mobilizar milhares de pessoas, a pressão social e mediática que resulta das petições públicas online popularizou-as.
Recorde-se da petição contra a aprovação da Lei da Cópia Privada, em 2014; da petição para acabar com os telemóveis nos recreios, em 2023; e da petição contra o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC), em 2023, também.
Ambiguidade das petições públicas online
Ainda que procurem dar palco a problemas políticos e sociais, e sejam um instrumento que motiva a participação cívica, estas petições online têm um impacto prático relativamente baixo, porque nem sempre resultam em alterações concretas na lei, e perdem pela saturação: o grande número de petições online faz com que algumas não reúnam a visibilidade necessária e outras sejam até encaradas com ceticismo.
Uma petição recente, que pede "ao Estado de Israel para não devolver Mariana Mortágua", ilustra a ambiguidade das petições públicas online. Embora o formato remeta a um instrumento democrático de participação, o conteúdo, assumidamente irónico e de crítica política, arrasa o propósito original.
A petição, que pede a um Estado estrangeiro que não devolva uma deputada portuguesa, não parece ter qualquer intenção prática, servindo apenas como expressão de descontentamento e de humor.
A rapidez com que reuniu milhares de assinaturas não mostra apenas a capacidade da Internet para amplificar este tipo de ação. Levanta, também, a pergunta: a facilidade de criar petições online banaliza as causas?
Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.
As causas já estavam há muito banalizadas
Olha olha, o ataque ás petições quando não é conveniente ás causas aprovadas pela elite de esquerda. Já se fosse uma qualquer sobre Trump o silêncio seria de ouro…
È o mesmo com as Teorias de Conspiração, quando o Marcelo falou de “Asset Russo” ficaram todos caladinhos sobre as Teorias da Conspiração.
Nota para quem lê jornais e por isso não está informado: Trump foi o primeiro Presidente Americano a enviar armas para a Ucrânia.
O Marcelo andou demasiado tempo em provas de vinhos… Quando já se sabe que o Rússia Hoax foi encomendado pelo Obama… Esse sim, um criminoso
… A vender armamento letal à Ucrânia – não foi de graça.
Além disso, o Obama já tinha fornecido ajuda militar (não letal: rações, coletes à prova de bala, treino) em 2014.
A liberdade é para todos e muitos nao esquecem a repressao que foi feita quando a extrema esquerda esteve no poder (com a geringonça).
A Liberdade de expressao e opinao é para todos e qualquer condicionalismo é repressao/censura.
Ainda me lembro quando achava que Portugal era um país de gente minimamente inteligente. Nah, é tudo uma cambada de jagunços.
É de tal forma, que o petições publicas acaba por ser uma chacote, e de uma inutilidade tremenda….
Quando a democracia funciona contra a agenda da esquerda estamos sempre perante banalidades e crimes e todos os ismos possíveis… incrível a polarização desta gente. Duas medidas e dois standards. Cada vez vejo mais gente polarizada e extremismos desnecessários… a tolerância já nao é a palavra do dia. Andam todos acelerados para brutalizar os seus direitos de forma a suprimir os direitos de todos os outros… ao que isto chegou!
Infelizmente nao é este o mundo que quero deixar para os meus filhos!
Banalizar ou democratizar as causas? É que antes nem sabíamos um milésimo daquilo que acontecia. Vivemos numa era de maior acesso a informação,nem sempre credível ou isenta, mas as pessoas, que não apenas fazem doomscroll, conseguem ter acesso a diferentes pontos de vista e perspetivas. Aqueles que apenas se ficam na cs podem muito bem ser manipulados, como acontece há décadas nos EUA… As petições públicas são ótimas para dar voz a causas menores e também à sátira política!
Anda lá uma sobre equidadade na estrada que é qq coisa do outro mundo.