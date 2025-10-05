Depois de muitos anos a controlar de forma quase total o mercado de carros elétricos, a Tesla viu chegar concorrentes de peso, vindos da China. Isso desequilibrou a sua posição e criou uma concorrência forte. Agora, os resultados revelam que a BYD ultrapassa Tesla e já lidera o mercado global de carros elétricos.

A BYD solidificou a sua posição como líder de mercado em vendas de veículos puramente elétricos (BEV) em 2025. Com isso superou a Tesla com uma vantagem considerável. A construtora chinesa, impulsionada por uma estratégia de preços competitiva e um vasto portefólio de modelos, já vendeu quase 400.000 unidades a mais que a sua rival norte-americana. Isto marca uma mudança significativa no panorama da mobilidade elétrica.

A BYD à frente e números falam por si

Dados de vendas de janeiro a setembro de 2025 mostram que a BYD registou a impressionante marca de 2.127.348 veículos vendidos. Em comparação, a Tesla reportou 1.734.000 unidades no mesmo período. A diferença de 393.348 veículos sublinha a eficácia da BYD em capturar uma fatia de mercado substancial. Isto não só na China, mas também a nível internacional.

Este crescimento acelerado da BYD é atribuído a vários fatores, incluindo a diversificação da sua oferta. A empresa não se concentra apenas em modelos de luxo, mas também em opções mais acessíveis, tornando a eletrificação mais democrática e acessível a um público mais amplo. Esta abordagem contrasta com a estratégia inicial da Tesla, que se focou nos segmentos de gama alta.

Estratégia de sucesso? Diversidade nos carros elétricos

Enquanto a Tesla mantém uma linha de produção mais focada, a BYD expandiu-se rapidamente com uma vasta gama de produtos. O seu portefólio inclui não apenas carros de passageiros, mas também autocarros e camiões elétricos. Isso permite-lhe penetrar em múltiplos segmentos de mercado e impulsionar o seu volume de vendas.

Esta diversidade é um dos pilares do seu sucesso e uma das razões pelas quais tem conseguido ultrapassar a sua concorrente norte-americana.

A BYD já tinha demonstrado o seu potencial ao superar a Tesla em vendas trimestrais em 2024, e a tendência de 2025 parece confirmar a sua liderança anual. A batalha pela supremacia no mercado de carros elétricos está longe de acabar, mas a BYD demonstrou a sua capacidade de competir e dominar, estabelecendo-se como uma força incontornável na indústria automóvel global.