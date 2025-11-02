Renault mantém silêncio, mas há indícios de um Megane EREV com 900 km de autonomia

A Renault está a ponderar seriamente o futuro mais imediato dos seus automóveis elétricos. A marca do losango prepara uma jogada importante que poderá deixar muitos rivais para trás.

O regresso do motor de combustão aos elétricos da Renault

A Renault quer explorar um novo filão nos seus modelos elétricos. A marca sabe que muitos clientes apreciam o Megane e o Scenic elétricos, mas que prefeririam uma versão com motor de combustão.

Este desejo poderá tornar-se realidade, especialmente para os que olham com agrado para o renovado Scenic, agora transformado num SUV elegante e moderno.

O mesmo acontece com o Megane, que deixou de ser um compacto tradicional para se alinhar com a tendência dos crossover. Contudo, enquanto o Scenic tem tido boas vendas desde o lançamento, o Megane não conseguiu os seus verdadeiros objetivos.

Por isso, segundo alguns rumores, está a passar por uma atualização profunda, com um visual mais elegante, um toque desportivo e, possivelmente, uma nova tecnologia sob o capô.

EREV: a aposta da Renault para dar nova vida aos elétricos

Segundo um jornal francês, a Renault prepara-se para enfrentar o Leapmotor C10 de autonomia estendida com um sistema EREV (Extended Range Electric Vehicle ou Veículo elétrico de autonomia prolongada). Esta tecnologia será desenvolvida pela HORSE, empresa de motores detida em 50% pela Renault e pela chinesa Geely.

O sistema HORSE C15 é compacto, pode ser montado de forma vertical ou horizontal e inclui um motor a gasolina de 1,5 litros, gerador, inversor e sistema de refrigeração. Tudo isto pode ser instalado no compartimento dianteiro, sacrificando algum espaço, mas aumentando consideravelmente a autonomia.

Com este extensor de energia, a autonomia dos Megane e Scenic poderá atingir entre 800 e 900 quilómetros, um valor muito superior ao dos atuais elétricos da marca. O jornal francês indica que o novo Renault Megane E-Tech será o primeiro modelo a receber esta tecnologia, e as fotos espia parecem confirmar isso mesmo.

Quase 900 km de autonomia: os elétricos da Renault em testes extremos

As imagens mostram dois protótipos: um com a carroçaria atual do Megane e outro camuflado, com as novas alterações.

Ambos foram testados a temperaturas de cerca de 20 graus negativos, visível pelo gelo nas janelas e pelo vapor acumulado nos faróis e para-choques traseiros após a passagem para um ambiente mais quente.

A Renault costuma testar motores de combustão em frio extremo, mas raramente faz o mesmo com elétricos, o que aumenta o interesse destas imagens.

É possível ver a caixa da bateria a sobressair, o que levanta dúvidas sobre onde será instalado o escape do motor a combustão. No entanto, tal como acontece com os híbridos da Renault e da Dacia, o tubo pode estar oculto por baixo do veículo.

O regresso inesperado do motor térmico ao Megane

O meio francês sublinha que esta mudança será significativa, uma vez que a Renault tinha afirmado que o Megane nunca mais teria um motor térmico. As novas imagens contradizem essa promessa e sugerem uma nova abordagem.

Talvez a marca se referisse apenas ao Megane “com til” – o modelo antigo, com motor de combustão – e não ao atual elétrico Megane E-Tech, sem acento no nome.

A resposta definitiva chegará em primavera de 2026, quando a Renault apresentar oficialmente o novo Megane elétrico atualizado, possivelmente com o sistema EREV integrado.