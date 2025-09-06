Leapmotor C10 REEV: conduzimos de Lisboa a Madrid com um único abastecimento

Esta semana, participámos num desafio que se apresentava como um verdadeiro teste de versatilidade para um veículo com propulsão elétrica: ligar Lisboa a Madrid, numa única viagem de cerca de 650 quilómetros, sem qualquer paragem para abastecimento. O veículo em teste? O novo Leapmotor C10 REEV. Spoiler alert: chegámos... e ainda sobraram forças.

Depois de 6 horas de condução, desde a capital portuguesa, chegávamos ao nosso destino em Madrid. Pelo caminho, mais de 95% do percurso foi feito em autoestrada, a velocidades regulamentares, sem imprevistos, sem procurar postos de carregamento e, mais importante, sem necessidade de parar.

Especificações PARÂMETROS TÉCNICOS Dimensões e Especificações Comprimento: 4739 mm

4739 mm Largura: 1900 mm

1900 mm Altura: 1680 mm

1680 mm Distância entre eixos: 2825 mm

2825 mm Capacidade da bagageira: 400 L / 1375 L

400 L / 1375 L Altura ao solo: 180 mm

180 mm Peso bruto: 1980 kg Motor Elétrico e Bateria Potência máxima líquida: 158 kW

158 kW Binário máximo: 320 Nm

320 Nm Capacidade da bateria: 28,4 kWh

28,4 kWh Potência máx. do carregador embarcado: 11 kW

11 kW Potência máx. carregamento DC: 65 kW

65 kW Tempo de carregamento DC (30~80%): 18 min Motor Térmico Cilindrada: 1.499 L

1.499 L Cilindros: 4, em linha

4, em linha Potência: 50 kW

50 kW Capacidade do depósito: 50 L Performance Velocidade máxima: 170 km/h

170 km/h Aceleração (0-100 km/h): 8,5 s

8,5 s Autonomia EV combinada (WLTP): 145 km

145 km Autonomia EV em cidade (WLTP): 191 km

191 km Autonomia total: 970 km Chassis e Jantes Tração: Traseira (RWD)

Traseira (RWD) Suspensão (frente/atrás): McPherson / Multi-link

McPherson / Multi-link Travões (frente/atrás): Discos ventilados

Discos ventilados Pneus: 245/45R20

245/45R20 Jantes: 20" liga leve FUNCIONALIDADES Infoentretenimento Ecrã central alta resolução de 14.6"

Cluster LCD de 10.25"

Sistema de navegação online

Loja de aplicações

12 altifalantes

Atualizações Over-the-Air (OTA) Segurança 7 airbags (frente, laterais, cortina, externos)

17 ADAS Conforto Teto panorâmico com cortina elétrica

Luz ambiente com ritmo

Apoio de braços à frente

Bancos em silicone OEKO-TEX

Bancos da frente com ajuste elétrico (Condutor: 6 posições; Passageiro: 4 posições)

Bancos da frente ventilados e aquecidos

Banco traseiro rebatível 40/60 com apoio de braços central

Encosto do banco traseiro com regulação manual Controlo da Climatização Ar condicionado automático bi-zona

Saídas de ventilação elétricas ocultas Assistência ao Estacionamento Sensores de estacionamento: traseiros

Câmara 360° com diretrizes dinâmicas

Chassis transparente e visão da roda Luzes Faróis LED automáticos

Luzes traseiras LED com animação Conveniência Carregador de telemóvel wireless

Portão de bagageira elétrico

Função V2L

Tecnologia REEV foi a chave para este longo percurso

A chave para esta capacidade está na sigla REEV (Range-Extended EV). Ao contrário de um elétrico puro (BEV), que depende exclusivamente da sua bateria, ou de um híbrido plug-in (PHEV) tradicional, onde o motor a combustão pode mover as rodas, o C10 REEV funciona com uma lógica distinta.

A experiência de condução é sempre elétrica. É o motor elétrico de 158 kW (215 CV) que impulsiona o carro, garantindo a resposta imediata, silenciosa e suave característica dos veículos elétricos. A bateria de 28,4 kWh oferece uma autonomia puramente elétrica de 145 km (WLTP), adequada para as deslocações diárias da maioria das pessoas.

Além de eliminar a ansiedade da autonomia, o C10 REEV destaca-se também pela eficiência e sustentabilidade. Segundo dados oficiais, apresenta emissões de apenas 10 g/km de CO₂ no ciclo WLTP e um consumo combinado que pode chegar a 0,4 l/100 km, valores muito abaixo de qualquer veículo a combustão tradicional.

Quando a bateria atinge um nível baixo entra o "extensor de autonomia": um eficiente motor a gasolina de 1.5 litros que funciona exclusivamente como um gerador de bordo. A sua única função é criar eletricidade para recarregar a bateria, nunca movendo as rodas diretamente. O resultado é uma combinação de características de dois mundos:

Em comparação com um 100% elétrico (BEV): elimina a ansiedade de autonomia. Segundo a marca, a autonomia total combinada ultrapassa os 970 km. As viagens longas fazem-se sem um planeamento rigoroso de paragens, utilizando a infraestrutura de abastecimento existente.

Em comparação com um híbrido plug-in (PHEV): a bateria é maior, permitindo uma condução elétrica mais prolongada no dia a dia. A experiência é sempre a de um EV, e o motor/gerador foi otimizado para a máxima eficiência na produção de energia: eficiência de conversão energética de 96,5%, fruto de uma conceção técnica que reduz peso e vibrações.

A experiência ao volante do C10 REEV: conforto e muita, muita tecnologia

Para além da eficiente gestão de energia, a viagem Lisboa-Madrid destacou o conforto do C10. A Leapmotor deu atenção ao fator "Ruído, Vibração e Aspereza" (NVH). O resultado é um habitáculo notavelmente silencioso, mesmo quando o motor gerador entra em funcionamento, o que acontece de forma discreta.

A rigidez do bloco do motor e o sistema de polias amortecedoras fazem um trabalho eficaz em manter a experiência de condução serena, o que contribui para um conforto de viagem bastante bom.

Os condutores podem ainda escolher o "Modo de Energia" que preferirem através do ecrã central, otimizando o desempenho do veículo para dar prioridade à condução elétrica ou para garantir a máxima autonomia, conforme a necessidade do momento.

Curiosamente, embora o objetivo desta viagem fosse provar a utilidade do extensor de autonomia, a Leapmotor já chega a Portugal integrada no ecossistema Free2move Charge, desenvolvido pela Stellantis. Isso significa que, quando for necessário carregar, os clientes têm acesso a mais de 800.000 pontos de carregamento na Europa, tanto em AC como DC, diretamente através da app Free2move.

Leapmotor C1o REEV é uma proposta pragmática para a transição

Tianshu Xin, CEO da Leapmotor International, afirmou que esperam que "um em cada dois C10 vendido na Europa seja com extensor de autonomia" (REEV). Depois desta experiência, é fácil compreender esse otimismo.

O Leapmotor C10 REEV mostrou ser uma solução pragmática para a fase de transição em que vivemos. Combina a sustentabilidade e as caraterísticas de condução de um elétrico para o quotidiano com a flexibilidade de um veículo a combustão para as longas distâncias.

Só no primeiro semestre de 2025 vendeu mais de 221 mil veículos na China, liderando as vendas entre as startups de veículos elétricos. Globalmente, a marca tem a ambição de entregar meio milhão de unidades em 2025, quase duplicando o volume do ano anterior.

Em Portugal, a rede já conta com seis concessionários e reparadores autorizados, devendo crescer para nove até ao final do ano.

C10 REEV : 37.454 euros

: 37.454 euros C10 REEV Design: 38.954 euros

