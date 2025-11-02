Wi-Fi das escolas fora do PRR! Qual a razão da falta de apoio?

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foi apresentado como o grande motor da modernização e digitalização do país. No entanto, à medida que o programa avança, multiplicam-se as vozes que alertam para áreas essenciais que ficaram de fora dos apoios.

Estabelecimento de ensino têm problemas de rede Wi-Fi

O reforço da conectividade Wi-Fi nas escolas e a criação de milhares de vagas em lares e creches, está fora dos apoios do PRR.

A modernização digital do sistema educativo continua a depender, em muitos casos, do esforço direto das autarquias e dos próprios agrupamentos de escolas. Apesar dos avanços registados com o programa “Escola Digital”, a verdade é que muitos estabelecimentos ainda enfrentam limitações de rede e cobertura Wi-Fi insuficiente, especialmente em zonas do interior. Estes investimentos, por não estarem incluídos nas linhas de financiamento do PRR, acabam por ficar dependentes de orçamentos municipais ou de fundos europeus alternativos, como o Portugal 2030.

Situação semelhante vive-se no setor social. A promessa de alargar a rede de equipamentos de apoio à infância e à população sénior está longe de ser cumprida. Milhares de vagas em creches e lares ficaram também fora do PRR, deixando muitas instituições e autarquias sem meios para concretizar projetos há muito identificados como prioritários.

O desafio é, portanto, duplo: garantir que os fundos do PRR são executados com eficácia, mas também assegurar que as áreas que ficaram de fora não são esquecidas. Educação, inclusão social e conectividade são pilares do desenvolvimento e da coesão territorial e não podem depender apenas de ciclos de financiamento.

Enquanto isso, municípios e instituições continuam a procurar soluções para manter os seus projetos vivos, muitas vezes com criatividade e esforço local. Mas a verdade é simples: sem investimento sustentado, o país corre o risco de continuar com uma modernização a duas velocidades, uma para os grandes centros urbanos, outra para o resto do território.