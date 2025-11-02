O que aconteceu hoje em Portugal por volta das 19h40?

São vários os relatos na internet de pessoas que viram um fenómeno estranho em Portugal por volta das 19h40. Mas afinal o que era?

Meteoro? Vídeo mostra rasto luminoso deixado pelo fenómeno

São vários os utilizadores que escreveram hoje na internet ter visto um clarão por volta das 19h40. Há quem diga tratar-se de um meteoro, outros referem que era um tipo de relâmpago, etc. Tal fenómeno foi visto em todo o país.

Imagens divulgadas pela página Luso Meteo mostram o momento em que o meteoro cruza o céu, num registo captado por uma webcam instalada na Marinha Grande. No vídeo, é possível ver o rasto luminoso deixado pelo fenómeno, que permaneceu visível durante alguns segundos.

Ainda não há nenhuma informação oficial sobre tal fenómeno.