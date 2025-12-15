TZ200XYAT: a BYD mostra motor elétrico de nova geração e expõe o atraso europeu

A BYD voltou a subir a fasquia no desenvolvimento de veículos elétricos. A marca chinesa revelou um novo motor elétrico mais compacto, potente e tecnologicamente avançado. Novo salto na revolução do mercado automóvel

Uma proposta que evidencia, uma vez mais, a distância crescente entre os fabricantes chineses e a indústria europeia no ritmo de inovação.

A corrida tecnológica dos elétricos acelera na China

As marcas chinesas transformaram o mercado dos carros elétricos numa corrida constante, sem linha de chegada à vista. A rapidez com que introduzem novas tecnologias contrasta com a dificuldade dos fabricantes europeus em acompanhar este ritmo.

A mais recente novidade da BYD surge precisamente neste contexto de pressão contínua e inovação acelerada.

Um novo motor BYD para as gamas Dynasty e Ocean

A BYD não quer ficar para trás e apresentou um novo motor elétrico destinado às versões mais avançadas das séries Dynasty e Ocean.

Entre os modelos que deverão estrear esta tecnologia contam-se o renovado Seal 06, o Seal 06 GT e o topo de gama Han. Segundo fontes chinesas, o motor chama-se «TZ200XYAT» e está muito próximo de entrar em produção.

BYD: engenharia compacta com elevada potência

A documentação técnica revela um motor mais compacto e melhor proporcionado, permitindo libertar espaço no eixo traseiro sem comprometer o desempenho.

Trata-se de um motor síncrono de ímanes permanentes, com potência nominal de 120 kW, cerca de 160 cv, e potência máxima de 240 kW, o equivalente a aproximadamente 326 cv.

Tecnologia de 800 V e soluções pouco comuns

Este motor é compatível com arquiteturas elétricas de 800 V e integra soluções avançadas como refrigeração direta. Um dos aspetos mais inovadores é o envolvimento dos próprios bobinados no processo de carregamento.

O estator utiliza dez camadas de fio plano, lâminas de aço ao silício com apenas 0,2 mm de espessura e sensores dedicados à deteção de correntes parasitas, reduzindo perdas energéticas através de sistemas inteligentes de gestão.

Preparado para tração integral e futuras plataformas

O mesmo motor pode ser utilizado em configurações de tração integral. No eixo traseiro fica a unidade principal, enquanto no eixo dianteiro é usada uma versão ajustada por software, com potência máxima de 160 cv.

A BYD confirmou ainda que este motor pode ser integrado noutras tipologias de veículos e em plataformas como a e-Platform 3.0 Evo ou a Super e-Platform, esta última com arquitetura de 1000 V.

Chegada à Europa é apenas uma questão de tempo

Ainda não há data oficial para a estreia deste motor nos modelos vendidos na Europa.

No entanto, tendo em conta a ambição da BYD em reforçar a liderança nas vendas e ultrapassar os rivais europeus, tudo indica que esta tecnologia não demorará a chegar ao mercado europeu.