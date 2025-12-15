Apple disponibiliza o iOS 26.3 beta e traz mais novidades

A primeira beta para programadores do iOS 26.3 já está disponível e traz consigo definições que facilitam a transferência para Android e o reencaminhamento de notificações para wearables de terceiros.

Nesta segunda-feira, apenas alguns dias depois de o iOS 26.2 ter sido disponibilizado ao público em geral, a Apple iniciou o ciclo de testes beta do iOS 26.3.

A atualização de software do iPhone tem o número de compilação 23D5089e, acima do 23C55 da versão pública do iOS 26.2.

iOS 26 ainda tem algumas novidades na manga

No seu conjunto, o iOS 26 e o iPadOS 26 trouxeram uma multiplicidade de alterações, sendo a mais visível a controversa linguagem de design “Liquid Glass” da Apple.

A atualização seguinte, o iOS 26.1, introduziu novos interruptores para funcionalidades já existentes do sistema, bem como definições adicionais de personalização para o Liquid Glass.

O iOS 26.2, disponibilizado a todos na sexta-feira, introduziu códigos de acesso de 30 dias para o AirDrop, bem como a geração automática de capítulos de episódios na app Podcasts.

Recebemos também novas definições para o botão lateral do iPhone, permitindo aos utilizadores no Japão selecionar um assistente virtual de terceiros em vez da Siri.

Os mercados de aplicações de terceiros passaram igualmente a estar disponíveis para os utilizadores no Japão.

Com a atualização do iOS 26.3 de segunda-feira, a Apple apresentou duas alterações que já estavam no horizonte há algum tempo e que dizem ambas respeito a dispositivos que não são da Apple.

O iOS 26.3 simplifica a transferência para Android

Na sequência da decisão da Google de facilitar a mudança para o iPhone através de uma definição dedicada, a Apple fez agora o mesmo para quem pretende transferir os seus dados para um dispositivo Android.

As funcionalidades de mudança de dispositivo estão a ser disponibilizadas no âmbito de uma colaboração entre a Apple e a Google.

Mais especificamente, o iOS 26.3 inclui uma nova opção Transferir para Android na app Definições, que os utilizadores podem encontrar ao navegar para Geral, Transferir ou Repor iPhone.

Coloque o seu dispositivo Android junto deste iPhone para estabelecer ligação e iniciar o processo de transferência.

Lê-se na descrição da Apple.

A empresa sublinha que aplicações, fotografias, mensagens e o número de telefone utilizado num iPhone podem ser transferidos para um smartphone Android.

Dados de saúde, dispositivos emparelhados por Bluetooth e itens protegidos, como notas bloqueadas não podem ser transferidos de um iPhone para um dispositivo Android, mesmo que esteja a executar o iOS 26.3.

Cooperação Apple e Google traz "simplex"

A Apple delineou igualmente os requisitos para a transferência de dados para Android, indicando que ambos os dispositivos precisam de executar “o software mais recente” e de estar ligados a Wi-Fi, com o Bluetooth ativo.

Quem optar por transferir dados para um dispositivo Android sem fios pode fazê-lo através de um ID de sessão e de um código de emparelhamento. Em alternativa, também é possível utilizar o iPhone para digitalizar um código QR apresentado num smartphone Android.

A capacidade de mudança de plataforma está disponível a nível global, embora isso não tenha impedido a União Europeia de reivindicar o mérito, afirmando que a sua Lei dos Mercados Digitais motivou a alteração.

O aparecimento deste novo processo de transferência na beta 1 do iOS 26.3 dificilmente é uma surpresa, e sabemos há meses que isto estava a caminho.

Passagem para eSIM facilitada

Em maio de 2025, código da compilação Android QPR1 Beta 1 sugeria que a app Google SIM Manager incluía linguagem destinada a ajudar os utilizadores a transferir o seu eSIM do iPhone para Android.

Existia também uma referência a uma nova secção “Transferir para Android” na aplicação Definições do iOS.

A Apple apresentou outra alteração igualmente pouco surpreendente com a beta para programadores de segunda-feira, desta vez relacionada com smartwatches que não são da Apple.

A beta 1 do iOS 26.3 traz reencaminhamento de notificações para wearables de terceiros

Mais smartwatches emparelhados ao iPhone

Com o iOS 26.3, os utilizadores passam a ter uma utilização mais simples de relógios inteligentes de terceiros, sobretudo no que diz respeito às notificações. Em termos simples, a funcionalidade de reencaminhamento de notificações fará com que o iPhone funcione melhor com smartwatches de fabricantes que não a Apple.

A nova capacidade, disponível na secção Notificações da aplicação Definições, controla se as notificações de um iPhone podem ser apresentadas noutro dispositivo que não seja da Apple.

Anteriormente, código beta do iOS 26.1 já sugeria que esta funcionalidade funcionaria com “um acessório de cada vez” e que, se ativada, desativaria as notificações do Apple Watch. A beta do iOS 26.3 de segunda-feira confirma que é, de facto, esse o caso.

A medida terá sido tomada para garantir o cumprimento, por parte da Apple, dos requisitos de interoperabilidade, nomeadamente os da Lei dos Mercados Digitais da União Europeia.

Em termos práticos, o DMA exige que a Apple disponibilize algumas das suas funcionalidades proprietárias em dispositivos de outros fabricantes.

A Apple foi igualmente obrigada a abrir o hardware NFC do iPhone, ajudando de forma efetiva os concorrentes da Apple Wallet. Posteriormente, a fabricante do iPhone disponibilizou as mesmas capacidades aos programadores nos Estados Unidos.

Com o iOS 17.4, a UE também obrigou a Apple a permitir mercados de aplicações de terceiros na região. No final de contas, não é grande surpresa que a Apple tenha optado por lançar uma funcionalidade que funciona com dispositivos de terceiros em vez de lidar com problemas de conformidade regulatória.

No geral, a beta para programadores do iOS 26.3 introduz apenas duas alterações verdadeiramente relevantes, e resta saber se a atualização acrescentará mais alguma novidade digna de nota. A versão seguinte, o iOS 26.4, deverá incluir as capacidades de contexto pessoal da Siri, anteriormente adiadas.