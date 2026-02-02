Como usar geradores e lareiras em segurança? GNR explica!

Uma vez que há ainda muitas localidades sem eletricidade e os cidadãos estão a recorrer a geradores e lareiras como fonte de luz e calor, o Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou como usar estes recursos em segurança.

Com muitas pessoas a recorrer a geradores e lareiras como fonte de luz e calor, após a passagem da depressão Kristin, a GNR alerta que ambos "podem libertar monóxido de carbono, um gás altamente tóxico, sem cheiro, cor ou sabor, que pode ser fatal".

Conforme sublinhado pelo Comando Territorial de Leiria, os geradores devem estar sempre no exterior, nunca ligados "dentro de casa, na garagem ou em anexos, mesmo com janelas abertas".

Além disso, tem de ser assegurada uma distância de segurança, sendo que "o escape deve estar a pelo menos seis metros de distância de qualquer entrada de ar da habitação".

Mais, deve ser confirmado que o fumo do gerador não está a ser empurrado para o interior da casa.

Relativamente a lareiras e braseiros, "a ventilação é vital", pelo que a GNR pede aos cidadãos que deixem "sempre uma fresta numa janela".

A GNR salientou, também, a necessidade de limpeza de chaminés, pois "uma chaminé obstruída faz com que os gases tóxicos recuem para dentro de casa", apelando para que se apaguem sempre as brasas antes de dormir.

Este aviso vai ao encontro de outro, feito ontem, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como mencionámos.

Geradores já provocaram mortos e feridos

Conforme alertado, os sinais de intoxicação são os seguintes:

Dores de cabeça;

Tonturas;

Náuseas;

Confusão;

Sonolência súbita.

Se tal suceder, o apelo aos cidadãos é para que saiam imediatamente para o ar livre e liguem para o 112.

Estes alertas surgem na sequência de várias intoxicações reportadas nas zonas afetadas pela tempestade devido especialmente a geradores.

Segundo o Expresso, ontem, uma intoxicação com origem num gerador tinha afetado, na noite anterior, nove pessoas, cinco das quais em estado grave, em Fervença, concelho de Alcobaça.

No domingo, também, no concelho de Leiria, um homem morreu por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador, conforme reportado por fontes da GNR e da Proteção Civil, à Lusa.