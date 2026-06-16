Teve um acidente ou avaria? A quantos metros deve colocar o triângulo

Um triângulo de sinalização é um equipamento de segurança utilizado para alertar outros condutores sobre uma situação de emergência ou perigo na estrada, como uma avaria, acidente ou imobilização inesperada do veículo. Sabe a quantos metros o tem de colocar?

Triângulo de sinalização deve ser colocado a 30 m

A segurança rodoviária é realizada aos mais diferentes níveis. O uso de mecanismos de sinalização é obrigatório em diversas situações.

No que diz respeito à distância de um triângulo de sinalização, este deve ser colocado a 30 metros atrás do veículo (ou conforme regulamentação local), garantindo que esteja visível aos condutores que se aproximam a uma distância de 100 metros.

Em autoestradas, deve ser posicionado numa área onde outros condutores possam reagir a tempo ao aviso. De referir que o Código da Estrada obriga a que os condutores tenham sempre consigo no carro um colete retrorrefletor e um triângulo de sinalização.

Segundo o artigo 88º do Código da Estrada, "os veículos devem estar equipados com um sinal de pré-sinalização de perigo (triângulo) e um colete, ambos retrorrefletores e de modelo oficialmente aprovado".

No caso de não possuir o triângulo de sinalização e/ou o colete retrorrefletor, poderá ser multado entre 60 e 300 euros por falta de equipamento.