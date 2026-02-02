Atenção condutores: radares de velocidade vão estar aqui em fevereiro de 2026
Em Portugal há radares por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em fevereiro de 2026. Saiba os locais, datas e horas.
Radares da PSP: fevereiro de 2026
Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.
AVEIRO
- 03-fev – 09h00/12h00 – Estrada Santiago – Silvalde – ESPINHO
- 04-fev – 09h00/12h00 – R. Circunvalação – SM FEIRA
- 05-fev – 09h00/12h00 – Avenida do Emigrante – Furadouro – OVAR
- 06-fev – 09h00/12h00 – Avenida da Liberdade – SJ MADEIRA
- 11-fev – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Aveiro
- 12-fev – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Aveiro
- 23-fev – 08h00/12h00 – Avenida da Universidade – Aveiro
- 27-fev – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Aveiro
BEJA
- 02-fev – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
- 07-fev – 09h00 /12h00 – Rua Zeca Afonso
- 19-fev – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
- 24-fev – 09h00 /12h00 – Rua Zeca Afonso
BRAGA
- 03-fev – 09h00/12h00 – Av. do Cávado (Braga)
- 06-fev – 08h30/11h30 – Circular de Barcelos
- 13-fev – 09h00/12h00 – Av. António Macedo (Braga)
- 16-fev – 09h00/11h00 – Circular Urbana de Guimarães (nó S.Torcato)
- 18-fev – 14h00/16h30 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 19-fev – 08h30/10h30 – Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade)
- 23-fev – 09h30/11h00 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 24-fev – 14h30/16h30 – Circular Urbana de Guimarães (Universidade)
- 25-fev – 08h30/10h30 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 27-fev – 14h00/17h00 – Circular de Barcelos
BRAGANÇA
- 03-fev – 08h00/13h00 – Cintura Interna de Bragança – Quinta do Campelo, Bragança
- 06-fev – 08h00/13h00 – Nacional 15, Mirandela
- 16-fev – 08h00/13h00 – Cintura Interna de Bragança, Bragança
- 20-fev – 08h00/13h00 – Estrada Nacional 213, Mirandela
CASTELO BRANCO
- 05-fev – 10h00/12h00 – Avenida Europa – Castelo Branco
- 06-fev – 10h00/14h00 – Avenida Infante Dom Henrique – Covilhã
- 16-fev – 09h00/13h00 – Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
- 25-fev – 08h30/10h30 – EN 233 – Buenos Aires – Castelo Branco
COIMBRA
- 03-fev – 09h00/12h00 – Ponte Edgar Cardoso – Fig. Foz
- 09-fev – 09h00/12h00 – Av. da Lousã, – Coimbra
- 18-fev – 09h00/12h00 – IC2 – Coimbra
- 23-fev – 09h00/12h00 – Avenida Dr. Mário Soares – Fig. Foz
- 25-fev – 09h00/12h00 – IC3 – Coimbra
- 27-fev – 09h00/12h00 – EN 341- Coimbra
ÉVORA
- 12-fev – 09h30/12h00 – Estrada do Bairro de Almeirim – Évora
- 13-fev – 14h00/16h30 – ER 114 – Estrada de Arraiolos – Évora
- 16-fev – 10h00/12h00 – Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz
- 20-fev – 15h30/18h00 – Av. D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora
- 24-fev – 09h30/12h00 – Bairro da Comenda, Estrada Redondo – Évora
- 26-fev – 10h00/12h30 – IP2 ao Gil – Estremoz
FARO
- 12-fev – 09h00/12h00 – Avenida V6 – Portimão
- 23-fev – 09h00/12h00 – Avenida V6 – Portimão
GUARDA
- 09-fev – 09h00/13h00 – Via da Cintura Externa (Guarda)
- 10-fev – 09h00/13h00 – Via da Cintura Externa (Guarda)
- 13-fev – 09h00/13h00 – Av.ª Serra da Estrela (Gouveia)
- 14-fev – 09h00/13h00 – Via da Cintura Externa (Guarda)
LEIRIA
- 06-fev – 14h00/17h00 – Av. Comunidade Europeia – Leiria
- 20-fev – 14h00/17h00 – Rua Albergaria dos Doze – Pombal
- 23-fev – 09h00/12h00 – Estrada da Nazaré – Marinha Grande
- 25-fev – 09h00/12h00 – VCI – Alcobaça
- 27-fev – 09h00/12h00 – Avenida Nogent Sur Marne, Nazaré
LISBOA
- 04-fev – 09h30 /14h00 – EN 6 (Av. Marginal) – Oeiras
- 05-fev – 08h00/11h00 – IC2 – Santa Iria de Azóia
- 09-fev – 09h00/13h00 – EN 10 – Alhandra
- 11-fev – 09h00/17h00 – Av. Marginal – Cascais
- 12-fev – 14h00/17h00 – Av. Infante D. Henrique – Lisboa
- 13-fev – 08h00/11h00 – A2 – Ponte 25 de Abril – Almada
- 18-fev – 08h30/12h30 – N347 – Loures
- 18-fev – 14h00/18h00 – Avenida Nicolau Breyner – Loures
- 23-fev – 08h30/11h30 – Estrada Nacional 250 – Baratã – Algueirão – Sintra
- 23-fev – 13h30/16h00 – Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
- 24-fev – 09h00/12h00 – Estrada dos Salgados – Amadora
- 24-fev – 14h00/16h00 – Estrada N117 – Amadora – Restelo
- 26-fev – 14h00/17h00 – Avenida da Índia – Lisboa
PORTALEGRE
- 03-fev – 08h00/12h00 – Av.ª Badajoz – PORTALEGRE
- 11-fev – 09h00/11h00 – Avenida de Badajoz – ELVAS
- 19-fev – 14h00/17h00 – Avenida Frei Amador Arrais – PORTALEGRE
- 20-fev – 09h00/11h00 – EN 373 – ELVAS
- 23-fev – 09h00/11h00 – Avenida de Badajoz – ELVAS
- 27-fev – 08h00/11h00 – Av.ª Badajoz – PORTALEGRE
PORTO
- 02-fev – 08h00/16h00 – Av. D. João I – Águas Santas, Maia
- 04-fev – 08h00/15h00 – Av. D. João II , VN Gaia
- 06-fev – 08h00/15h00 – Av. D. João II Urb.VN Gaia Light Place, VN Gaia
- 10-fev – 13h00/20h00 – Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão, Gondomar
- 11-fev – 13h00/20h00 – Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo
- 12-fev – 13h00/20h00 – Rua Gabriel Cardoso Miranda, Santo Tirso
- 16-fev – 08h00/16h00 – Est. Circunvalação, Porto
- 18-fev – 08h00/15h00 – Est. da Circunvalação, Porto
- 20-fev – 08h00/15h00 – Est. da Circunvalação, Matosinhos
- 24-fev – 13h00/20h00 – Estª Circunvalação, Matosinhos
- 26-fev – 13h00/20h00 – R. Gomes Amorim , Póvoa de Varzim
- 27-fev – 13h00/20h00 – Via Ardegães, Maia
SANTARÉM
- 04-fev – 08h00/12h00 – EN110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar
- 09-fev – 08h00/12h00 – Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas
- 10-fev – 08h00/12h00 – E.N 2 – Abrantes
- 11-fev – 09h00/11h00 – Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – Entroncamento
- 20-fev – 08h00/12h00 – Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
- 23-fev – 09h00/12h00 – EN 3 Calçadinha – Santarém
SETÚBAL
- 03-fev – 16h00/17h30 – Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada
- 03-jan – 09h00/11h00 – Circular Externa – Montijo
- 06-fev – 08h30/12h30 – Estrada Nacional 10 – Setúbal
- 12-fev – 10h00/13h00 – Av.ª Baia Natural – CORROIOS
- 19-fev – 13h30/15h30 – Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
VIANA DO CASTELO
- 11-fev – 10h00/13h00 – Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima
- 13-fev – 10h00/13h00 – Estrada da Papanata
VILA REAL
- 04-fev – 08h00/12h30 – Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
- 04-fev – 14h00/18h00 – Rua Vasco Sameiro – Vila Real
- 10-fev – 08h00/12h00 – Av. Noruega – Vila Real
- 11-fev – 08h00/12h30 – Av. Bracara Augusta – Chaves
- 25-fev – 14h00/17h30 – Rua da Paz – Chaves
- 26-fev – 08h00/12h00 – Av. Aurelino Barrigas – Vila Real
VISEU
- 05-fev – 08h00/11h00 – Avenida Dom Egas Moniz – LAMEGO
- 06-fev – 14h00/16h00 – Avenida Regimento de Infantaria nº 14 – VISEU
- 13-fev – 08h00/11h00 – Avenida Dom Egas Moniz – LAMEGO
- 19-fev – 14h00/16h00 – Avenida Dom Afonso Henriques – VISEU
AÇORES
Ponta Delgada
- 03-fev – 08h00/16h00 – Avenida Natália Correia – São Pedro – PDL
- 05-fev – 16h00/24h00 – Eixo Norte/SUL – Rabo Peixe
- 13-fev – 08h00/16h00 – Rua São Gonçalo (BVPDL) – São Pedro – PDL
- 15-fev – 16h00/24h00 – São José – PDL
- 23-fev – 08h00/16h00 – Ribeirinha – R. Grande
- 25-jan – 16h00/24h00 – Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – PDL
Angra
- 03-fev – 08h00/16h00 – Estrada Regional, Negrito, São Mateus, Angra Heroísmo
- 04-fev – 08h00/16h00 – Estrada Regional, Ladeira Grande, Ribeirinha, Angra Heroísmo
- 13-fev – 08h00/16h00 – Estrada Regional, Grota do Vale, São Bento, Angra Heroísmo
- 23-fev – 08h00/16h00 – Chanoca, São Bartolomeu, Angra Heroísmo
- 24-fev – 08h00/16h00 – Estrada Regiona, Terra do Pão, S.Mateus, Angra Heroísmo
Horta
- 02-fev – 15h00/18h00 – Variante – freguesia da Feteira, concelho da Horta – ilha do Faial
- 06-fev – 08h00/14h00 – Estrada Regional n.º 1, freguesia da Prainha, concelho de São Roque – ilha do Pico
- 13-fev – 08h00/14h00 – Estrada Regional n.º 1, freguesia das Lajes, concelho das Lajes do Pico – ilha do Pico
- 20-fev – 08h00/12h00 – Estrada Regional n.º 1, freguesia de Castelo Branco, concelho da Horta – ilha do Faial
MADEIRA
- 03-fev – 18h00/22h00 – Este e Oeste Câmara de Lobos
- 06-fev – 09h00/13h00 – Maiata – Porto da Cruz – Machico
- 10-fev – 16h00/20h00 – Rua 5 de Outubro, Funchal
- 12-fev – 08h30/10h30 – Aeroporto – Santa Cruz
- 19-fev – 09h30/13h00 – Sitio dos Moinhos – Faial – Santana
- 21-fev – 08h00/12h00 – Rocha Alta – Ribeira Brava