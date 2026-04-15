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Governo português avança com novo Código da Estrada

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. says:
    15 de Abril de 2026 às 11:54

    E vem aí a avalanche dos aceleras em 3, 2, 1…

    Responder
  2. ItsmeMikey says:
    15 de Abril de 2026 às 11:57

    Esta gente dá a carta portuguesa a malta que não tem a mesma formação rodoviárias dos Europeus.
    Não sabem uma légua do código da estrada português, depois admiram-se do aumento do índice de sinistralidade. ⚈ o ⚈
    E quem é que paga o bolo final? o Zé Tuga!
    Pois claro, tá correcto.

    Responder
  3. mamba says:
    15 de Abril de 2026 às 11:57

    Para que serve, se não é aplicado/fiscalizado na estrada?

    Bastava meter os agentes/guardas em rotundas, e num mês, ficava a dívida do Estado Português logo paga.

    Ou nas Autoestradas, com a malta que teima em ‘pastar’ na via do meio.

    Responder
  4. Lukas says:
    15 de Abril de 2026 às 12:02

    Ai está o PSD a fazer-se de sonso a dizer que não aumenta impostos e taxas … Vão por outros caminhos. Devem é pensar que a malta é tola e não pensa.

    Responder
  5. PM says:
    15 de Abril de 2026 às 12:06

    Que comece a ser aplicado tudo o que pretendem, a ver se a palhaçada que se passa nas estradas acaba…

    Responder
  6. David Guerreiro says:
    15 de Abril de 2026 às 12:09

    Pois, mas ele que a culpa é da ANSR, que não processa os pedidos de impugnação de coimas, e que acabam por prescrever, e que existem inúmeros condutores “já batidos nisso”, e que recorrem de todas coimas de radares, que acabam por prescrever porque a ANSR está atolada.

    Responder

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