Governo português avança com novo Código da Estrada
O Governo português anunciou a criação de um novo Código da Estrada, com o objetivo de consolidar numa única peça legislativa toda a regulamentação dispersa aprovada nos últimos anos.
Num discurso sobre segurança rodoviária, nesta quarta-feira, em Lisboa, o Governo português anunciou a criação de um novo Código da Estrada, com o objetivo de consolidar numa única peça legislativa toda a regulamentação dispersa aprovada nos últimos anos, respondendo simultaneamente aos preocupantes índices de sinistralidade rodoviária que o país enfrenta.
Na mesma ocasião, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou ainda um pacote de 40 medidas de aplicação imediata, entre as quais:
- A reativação da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR), conforme informámos;
- Maior visibilidade das forças de segurança nas estradas;
- Instalação de mais radares de velocidade;
- Mudanças nas penas e contra-ordenações.
Segundo o jornal Público, o ministro da Administração Interna evitou adiantar o conteúdo concreto do futuro Código da Estrada, mas garantiu celeridade no processo: o novo código, afirmou, será concluído em meses e não em anos.
O ministro Luís Neves adotou um tom assertivo ao longo da sua intervenção, classificando certos comportamentos na estrada como "objetivamente criminosos" e defendendo uma fiscalização mais visível e implacável.
Alguns vão dizer que é caça à multa, não me importo. É para os infratores do costume saberem que a qualquer momento podem ser apanhados
Assegurou Luís Neves, prometendo o fim das operações STOP anunciadas com antecedência e declarando tolerância zero relativamente à prescrição de infrações, criticando os condutores que recorrem a manobras para escapar às sanções.
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E vem aí a avalanche dos aceleras em 3, 2, 1…
Esta gente dá a carta portuguesa a malta que não tem a mesma formação rodoviárias dos Europeus.
Não sabem uma légua do código da estrada português, depois admiram-se do aumento do índice de sinistralidade. ⚈ o ⚈
E quem é que paga o bolo final? o Zé Tuga!
Pois claro, tá correcto.
Para que serve, se não é aplicado/fiscalizado na estrada?
Bastava meter os agentes/guardas em rotundas, e num mês, ficava a dívida do Estado Português logo paga.
Ou nas Autoestradas, com a malta que teima em ‘pastar’ na via do meio.
+1
Ai está o PSD a fazer-se de sonso a dizer que não aumenta impostos e taxas … Vão por outros caminhos. Devem é pensar que a malta é tola e não pensa.
Que comece a ser aplicado tudo o que pretendem, a ver se a palhaçada que se passa nas estradas acaba…
Pois, mas ele que a culpa é da ANSR, que não processa os pedidos de impugnação de coimas, e que acabam por prescrever, e que existem inúmeros condutores “já batidos nisso”, e que recorrem de todas coimas de radares, que acabam por prescrever porque a ANSR está atolada.