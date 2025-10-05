PplWare Mobile

Bitcoin atinge novo recorde histórico e ultrapassa os US$ 124 mil

· Criptomoeda 2 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. CromossomaXY says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:36

    150K em breve… Inevitável

  2. Alberto Grijó says:
    5 de Outubro de 2025 às 10:42

    A meu ver, corrigem-me se estiver errado, investir em bitcoin compensa investir visto sempre a longo prazo. Tenho notado que ao longo dos anos esta cripto sobe e depois há um quebra brusca. Mas depois volta sempre a subir.
    Percebi também que valor de gás não compensa para transações frequentes. Interessa sim para investimento a longo prazo.
    Só não percebi ainda muito bem a taxa de 28% que temos de pagar de mais valias ao estado mas sei wue não pagamos nada se investirmos essa mais-valia em cripto.

