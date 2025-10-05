Bitcoin atinge novo recorde histórico e ultrapassa os US$ 124 mil

A Bitcoin (BTC) registou, este domingo, um novo máximo histórico ao ultrapassar os US$ 124 mil, que tinha atingido em agosto deste ano.

Bitcoin chegou aos 125 131, 90 USD

A Bitcoin (BTC) é a primeira e mais conhecida criptomoeda do mundo, criada em 2009 por uma figura (ou grupo) sob o pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona numa rede descentralizada, sem bancos ou governos a controlá-la, baseada na tecnologia blockchain, um registo público e imutável de todas as transações.

Este domingo a criptomoeda alcançou os 125 131, 90 USD (cerca de 106 579,18 EUR).

Com a entrada do mês de outubro, a criptomoeda tem vindo a valorizar, apesar do mês de setembro ter sofrido de alguma volatilidade. De referir também que outubro “Uptober”, historicamente, tem sido um mês positivo para o mercado cripto, impulsionando novos máximos.