Bitcoin atinge novo recorde histórico e ultrapassa os US$ 124 mil
A Bitcoin (BTC) registou, este domingo, um novo máximo histórico ao ultrapassar os US$ 124 mil, que tinha atingido em agosto deste ano.
Bitcoin chegou aos 125 131, 90 USD
A Bitcoin (BTC) é a primeira e mais conhecida criptomoeda do mundo, criada em 2009 por uma figura (ou grupo) sob o pseudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona numa rede descentralizada, sem bancos ou governos a controlá-la, baseada na tecnologia blockchain, um registo público e imutável de todas as transações.
Este domingo a criptomoeda alcançou os 125 131, 90 USD (cerca de 106 579,18 EUR).
Com a entrada do mês de outubro, a criptomoeda tem vindo a valorizar, apesar do mês de setembro ter sofrido de alguma volatilidade. De referir também que outubro “Uptober”, historicamente, tem sido um mês positivo para o mercado cripto, impulsionando novos máximos.
150K em breve… Inevitável
A meu ver, corrigem-me se estiver errado, investir em bitcoin compensa investir visto sempre a longo prazo. Tenho notado que ao longo dos anos esta cripto sobe e depois há um quebra brusca. Mas depois volta sempre a subir.
Percebi também que valor de gás não compensa para transações frequentes. Interessa sim para investimento a longo prazo.
Só não percebi ainda muito bem a taxa de 28% que temos de pagar de mais valias ao estado mas sei wue não pagamos nada se investirmos essa mais-valia em cripto.