Flyoobe é atualizado e deixa pausar atualizações do Windows 11 por 10 anos

O Flyoobe 1.25 chegou e veio recheado de novidades. A principal é o suporte para o Windows 11 25H2. Traz ainda novas rotinas de limpeza, uma interface simplificada e o Windows Update Tamer, que permite pausar as atualizações até 10 anos. Esta é a ferramenta que muitos querem ter no seu PC.

Com a chegada do Windows 11 versão 25H2, muitas ferramentas estão a ser ajustadas para funcionarem corretamente com esta nova atualização do sistema operativo da Microsoft. Dentro do ecossistema de personalização avançada, uma das ferramentas mais conhecidas é o Flyoobe. Esta app permite instalar o Windows 11 em computadores não suportados e remover componentes desnecessários durante o processo.

Como revelámos, a versão 1.25 do Flyoobe já está disponível, trazendo melhorias significativas e novas funcionalidades que vale a pena destacar. Entre as mudanças mais notáveis ​​está uma expansão da sua rotina de limpeza. Esta permite agora remover componentes relacionados com a IA, aplicações pré-instaladas e outros itens que geralmente ocupam espaço sem acrescentar muito valor.

Outra mudança interessante surge com a sua interface reformulada, que foi simplificada para oferecer um fluxo mais direto. Esta foi especialmente concebida para aqueles que desejam atualizar o Windows 10 ou reinstalar o sistema operativo sem complicações.

Pausar atualizações do Windows 11 por 10 anos

No entanto, a característica mais marcante desta atualização é o novo Windows Update Tamer. Esta secção oferece um controlo muito mais aprofundado sobre as atualizações do sistema. Graças a esta ferramenta, é possível colocar em pausa ou retomar atualizações e até desativar as atualizações automáticas.

Além disso, o Flyoobe incorpora uma característica única. Falamos da capacidade de pausar as atualizações até 10 anos. Esta capacidade ultrapassa em muito o limite de 30 dias imposto pelo Windows por defeito no Windows 11.

Esta nova versão também refina os detalhes visuais, oferecendo uma interface mais fluida com uma melhor harmonia de cores e a capacidade de ocultar o painel lateral para trabalhar em ecrã inteiro. Se quiser experimentar este tipo de ferramentas de personalização, pode agora descarregar o Flyoobe versão 1.25 do GitHub.