Bitcoin ultrapassa os 120.000 dólares! Será a criptomoeda um investimento a longo prazo?

Os últimos tempos têm sido muito positivos para aqueles que acreditam no Bitcoin, com o seu valor a atingir números impressionantes. Pela primeira vez, a criptomoeda-mãe ultrapassou os 120.000 dólares, intrigando os especialistas sobre se este é, agora, um ativo para o longo prazo.

O aumento do Bitcoin, que subiu 29% no ano até agora, resultou numa recuperação mais ampla de outras criptomoedas, como o Ethereum, que têm recebido uma confiança crescente por parte de investidores privados e até empresas.

Pela primeira vez, o Bitcoin ultrapassou o patamar dos 120.000 dólares, num marco importante para a maior criptomoeda do mundo. Esta atingiu um recorde de 122.571,19 dólares, antes de recuar ligeiramente para os 121.952,61 dólares.

Tem sido um movimento muito, muito forte nos últimos seis ou sete dias e é difícil ver onde vai parar agora. Parece que pode facilmente chegar ao nível de 125.000 dólares.

Disse Tony Sycamore, analista de mercado da IG, segundo a Reuters, justificando o otimismo com a forte procura institucional, as expectativas de ganhos e o apoio de Donald Trump.

Bitcoin promove crescimento do mercado das criptomoedas

Além do Bitcoin, outras criptomoedas têm crescido, com o valor total de mercado do setor a aumentar para cerca de 3,81 biliões de dólares (em inglês, $3.81 trillion), de acordo com dados da CoinMarketCap.

O que achamos interessante e estamos a observar de perto são os sinais de que o Bitcoin está a ser visto como um ativo de reserva de longo prazo, não apenas por pequenos investidores e instituições, mas até mesmo por alguns bancos centrais.

Afirmou Gracie Lin, diretora-executiva da OKX em Singapura, revelando que estão, também, "a ver uma participação crescente de investidores sediados na Ásia, incluindo family offices e gestores de património".

Na sua perspetiva, "estes são sinais fortes do papel do Bitcoin no sistema financeiro global e da mudança estrutural na forma como é percebido, sugerindo que isto não é apenas mais um salto impulsionado pelo hype".