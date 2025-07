Hyundai IONIQ 6 N eleva os elétricos de alto desempenho: 0 aos 100 km/h em 3,2 segundos

A Hyundai Motor Company revelou o novo Hyundai IONIQ 6 N no Goodwood Festival of Speed, um marco na jornada de eletrificação da Hyundai N. Desde as suas origens no desporto automóvel elétrico com o Pure ETCR até ao desenvolvimento de veículos elétricos preparados para pista, mas prontos para a estrada, a Hyundai N volta a redefinir os limites da eletrificação de alta performance com o lançamento do novo Hyundai IONIQ 6 N.

Com o IONIQ 6 N, a Hyundai reforça o compromisso de criar veículos elétricos de alta performance que proporcionam uma experiência de condução entusiasmante e envolvente.

Esta visão apoia-se na filosofia de três pilares da Hyundai N:

Corner Rascal (agilidade em curva); Racetrack Capability (performance em pista); Everyday Sportscar (utilização no dia a dia).

Assim, o novo Hyundai IONIQ 6 N foi projetado para entusiasmar na pista, sem comprometer o conforto e a sofisticação para a condução diária, alcançando um equilíbrio perfeito entre performance e simplicidade de utilização.

Entre os avanços técnicos destacam-se a geometria da suspensão completamente redesenhada, o sistema N e-Shift melhorado (simulação de mudanças de velocidade), além de um som mais apurado graças à otimização acústica e atualização de hardware.

Com o IONIQ 6 N, a Hyundai N pretende alargar a sua oferta, cativando condutores com grupos motopropulsores elétricos que oferecem aos entusiastas de alta performance uma nova e eletrizante forma de alimentar a sua paixão, tanto na estrada como na pista.

Afirmou José Muñoz, presidente e diretor-executivo da Hyundai Motor Company.

Engenharia de excelência e performance simplificada

Segundo Manfred Harrer, vice-presidente executivo e diretor da Unidade de Desenvolvimento de Veículos da Hyundai Motor Company:

O IONIQ 6 N combina potência impressionante, gestão térmica sofisticada, mestria aerodinâmica e tecnologia de suspensão avançada para oferecer uma mistura única de velocidade, estabilidade e conforto, estabelecendo novos padrões na engenharia automóvel moderna.

Este novo modelo de alto desempenho da Hyundai posiciona-se na vanguarda da inovação automóvel, apresentando números impressionantes e tecnologias pioneiras que transformam a experiência de condução elétrica.

Com uma potência total de 650 CV (478 kW) e 770 Nm de binário, o novo Hyundai IONIQ 6 N acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos (com N Launch Control) e atinge uma velocidade máxima de 257 km/h.

Para responder às exigências da condução desportiva moderna, o novo Hyundai IONIQ 6 N conta com o sistema N Battery de gestão térmica otimizada, permitindo adaptações a diversos cenários em pista, como drag, sprint ou endurance.

Este sistema reduz significativamente o tempo de pré- condicionamento da bateria, assegurando que o veículo está sempre pronto para oferecer o máximo de performance.

O design aerodinâmico assume um papel crucial, com elementos inspirados no desporto motorizado como a asa traseira tipo "swan neck" e os guarda-lamas alargados que, além de reforçarem a estética desportiva, melhoram a estabilidade em curva a alta velocidade.

A nova cor Performance Blue Pearl enriquece a assinatura visual da Hyundai N, conferindo um toque de sofisticação à identidade de performance do novo Hyundai IONIQ 6 N.

O novo chassis e suspensão de geometria redesenhada elevam a precisão de condução e o comportamento dinâmico, mantendo o conforto em utilização quotidiana.

Os novos amortecedores com controlo eletrónico e sensores de curso (Stroke Sensing ECS) permitem uma ampla gama de afinações, adaptando-se a diferentes condições de condução - da cidade à pista.

Conectividade e controlo avançado ao volante

O novo Hyundai IONIQ 6 N eleva a experiência de condução elétrica com um software de controlo de veículo avançado, desenvolvido internamente pela Hyundai N, para maximizar a interação entre condutor e automóvel.

O N Active Sound + cria uma trilha sonora imersiva com modos personalizáveis, desde o desportivo Ignition ao nostálgico Evolution ou ao futurista Lightspeed, proporcionando uma banda sonora envolvente para cada viagem.

cria uma trilha sonora imersiva com modos personalizáveis, desde o desportivo Ignition ao nostálgico Evolution ou ao futurista Lightspeed, proporcionando uma banda sonora envolvente para cada viagem. O N e-Shift simula a sensação das passagens de caixa de um desportivo tradicional, ampliando a ligação emocional ao automóvel. Este sistema funciona em harmonia com funções como N Launch Control , N Drift Optimizer , N Grin Boost e N Torque Distribution , garantindo uma entrega de potência controlada e precisa.

simula a sensação das passagens de caixa de um desportivo tradicional, ampliando a ligação emocional ao automóvel. O N Ambient Shift Light projeta iluminação ambiente sincronizada que indica o momento ideal para cada mudança de velocidade, tornando a condução ainda mais intuitiva.

projeta iluminação ambiente sincronizada que indica o momento ideal para cada mudança de velocidade, tornando a condução ainda mais intuitiva. O N Track Manager permite criar pistas personalizadas, monitorizar dados de velocidade, comparar tempos com um "ghost car" e analisar as prestações com todo o detalhe, reforçando o caráter de pista do novo Hyundai IONIQ 6 N.

permite criar pistas personalizadas, monitorizar dados de velocidade, comparar tempos com um "ghost car" e analisar as prestações com todo o detalhe, reforçando o caráter de pista do novo Hyundai IONIQ 6 N. O N Drift Optimizer oferece níveis de controlo sobre o comportamento em drift, permitindo afinar a iniciação, o ângulo e o controlo de tração de acordo com o estilo de condução de cada utilizador.

Em conjunto, estas tecnologias sublinham o compromisso da Hyundai N em proporcionar uma experiência de condução versátil e apaixonante, tanto para os puristas como para os condutores do dia a dia.

Prestações emocionantes e inovação elétrica no Goodwood Festival of Speed

Este ano, a Hyundai N assumiu o protagonismo no Goodwood Festival of Speed, celebrando o lançamento mundial do novo Hyundai IONIQ 6 N.

Após a estreia global do Hyundai IONIQ 5 N, em 2023, a marca continua a mostrar a sua visão de inovação e eletrificação no universo da alta performance.

No interior do stand da Hyundai N, estiveram expostos o novo Hyundai IONIQ 6 N (com peças N Performance opcionais), o Hyundai IONIQ 5 N e o Hyundai IONIQ 5 N TA Spec, que ilustraram a evolução da Hyundai do desporto motorizado para veículos de produção de vanguarda.

O ponto alto do festival foi o espetáculo "N Moment", a 10 de julho, com toda a gama N em ação, incluindo a estreia dinâmica do novo Hyundai IONIQ 6 N - uma demonstração da visão ousada da Hyundai para o futuro da performance eletrificada.