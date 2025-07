Samsung promete que não terá de pagar mais para usar a IA nos smartphones

A Samsung está a confiar muito na Google para a inteligência artificial da Gemini , mas isso não significa necessariamente que esteja a abdicar totalmente do controlo sobre o seu futuro de IA. Com o lançamento dos novos dobráveis, a gigante coreana revelou uma ótima notícia. A sua IA não vai ter custos adicionais, pelo menos por agora.

Desde o lançamento da série Galaxy S24 no início de 2024, a gigante tecnológica tem investido no seu próprio conjunto de recursos de inteligência artificial para o Galaxy. Isto inclui funcionalidades como o Live Translate para chamadas e mensagens, o Now Briefs da One UI 8, o Audio Eraser, a Generative Edit e muito mais.

As funcionalidades de inteligência artificial do Galaxy da Samsung são tradicionalmente gratuitas. Inicialmente, a gigante sul-coreana indicou que estes recursos seriam “fornecidos gratuitamente apenas até ao final de 2025”. Esta postura não se alterou desde então, embora a Samsung também não se tenha pronunciado sobre o assunto, deixando incerto o futuro e o que acontecia à porta fechada.

Agora, porém, temos existe alguma clareza. Parece que a Samsung está a dar prioridade aos melhores interesses dos utilizadores. Faz isso ao manter certas características essenciais de inteligência artificial do Galaxy gratuitas por tempo indeterminado.

Embora tenham surgido indícios desta estratégia no mês passado através de canais não oficiais, há agora a confirmação direta da própria Samsung. Num dos pré-briefing para os seus novos smartphones dobráveis, a Samsung informou que todas as características de inteligência artificial do Galaxy que “estão no seu telefone por defeito” nunca serão cobradas.

Isto põe fim a muitas especulações sobre futuros pagamentos, ao mesmo tempo que levanta novas questões. Os próximos recursos de IA do Galaxy terão um preço? Irá ser vista uma abordagem por camadas, como a da Google com as subscrições AI Pro e Ultra do Gemini? Pelo menos sabem-se quais as características de IA do Galaxy que são realmente consideradas padrão. Entre elas:

Tradução ao vivo

Assistente de notas no Samsung Notes

Zoom Nightography

Apagador de áudio

Assistência à navegação

Papéis de parede generativos e mais

Noutras áreas, a maioria das funcionalidades do Gemini, da Google, permanecem gratuitas por enquanto nos dispositivos Samsung. As características avançadas também são gratuitas durante os próximos seis meses para os primeiros compradores do Z Fold 7 e do Z Flip 7.