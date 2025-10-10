Plataforma de investimento alerta investidores: “Bitcoin não é uma classe de ativos”!

Apesar do seu crescimento desmedido, nos últimos anos, o Bitcoin ainda é alvo de ceticismo, com as opiniões a dividirem-se drasticamente. Neste sentido, uma importante plataforma de negociação do Reino Unido alertou os investidores, dizendo que a criptomoeda "não é uma classe de ativos".

O Bitcoin registou, esta semana, um novo máximo histórico, ultrapassando os 124 mil dólares, que tinha atingido em agosto deste ano.

Com um crescimento notável, ainda há quem mantenha reservas relativamente à criptomoeda e alerte, além disso, os investidores, que têm mostrado um interesse crescente no ativo.

Recentemente, uma importante plataforma de negociação do Reino Unido emitiu uma advertência aos investidores, aconselhando que as criptomoedas não devem fazer parte da sua carteira.

Investidores devem considerar a volatilidade do Bitcoin

O Reino Unido suspendeu, no dia 8 de outubro, uma proibição de longa data que impedia os investidores de retalho de acederem aos chamados títulos negociados em bolsa (em inglês, Exchange-traded Note ou ETN) de criptomoedas.

Esses títulos negociados em bolsa são instrumentos de dívida ligados a um ou mais ativos específicos. Neste caso, eles dão aos negociadores exposição a tokens digitais através de uma bolsa regulamentada.

Segundo a CNBC, as novas regras suscitaram um alerta da Hargreaves Lansdowne, a maior plataforma de investimento de retalho do Reino Unido, que aconselhou os investidores a terem cautela.

A opinião da HL Investment é que o Bitcoin não é uma classe de ativos, e não achamos que a criptomoeda tenha características que signifiquem que deva ser incluída em carteiras para crescimento ou rendimento e não deva ser considerada para ajudar os clientes a atingir os seus objetivos financeiros.

Afirmou a Hargreaves Lansdowne, num comunicado, onde alerta que "não é possível analisar pressupostos de desempenho para criptomoedas e, ao contrário de outras classes de ativos alternativos, elas não têm valor intrínseco".

Quando as autoridades britânicas anunciaram que a proibição dos ETN seria revogada, no início deste ano, informaram que iam fazê-lo para apoiar "o crescimento e a competitividade da indústria de criptomoedas do Reino Unido".

Na altura, a medida terá sido recebida pelas empresas de criptomoedas como um avanço significativo para o setor.

Apesar do crescimento do Bitcoin, a Hargreaves Lansdowne instou os investidores a considerarem os riscos associados a todas as criptomoedas, incluindo a "mãe" delas.

Embora os retornos de longo prazo do Bitcoin tenham sido positivos, o Bitcoin passou por vários períodos de perdas extremas e é um investimento altamente volátil - muito mais arriscado do que ações ou obrigações.

Recordou a empresa, reconhecendo, contudo, que alguns investidores desejam "especular com ETN de criptomoedas" e que, por isso, oferecerá aos "clientes adequados" a oportunidade de o fazerem, a partir do início de 2026.