Segurança Social: como pedir prestações compensatórias sem sair de casa

Atualmente é possível realizar várias operações online no que diz respeito à Segurança Social. Sabia que já pode solicitar as prestações compensatórias dos subsídios de férias e de Natal sem sair de casa?

A prestação compensatória é um apoio pago aos trabalhadores por conta de outrem (ou membros de órgãos estatutários) que não receberam, total ou parcialmente, os seus subsídios de férias e/ou Natal por terem estado impedidos para o trabalho devido a doença ou parentalidade.

O serviço online permite-lhe registar o pedido em poucos minutos e garante uma análise e decisão muito mais célere. Tudo o que precisa está à distância de um clique no Portal da Segurança Social . Mais agilidade, a mesma segurança:

Sem deslocações peça os seus subsídios online, sem filas ou esperas

Análise rápida beneficie de um processo de decisão mais ágil e eficaz

Controlo total acompanhe o estado do processo e obtenha o seu comprovativo na hora.



Como fazer o pedido online?

No menu principal aceda a “Doença”

Clique em “Cuidados na doença”

Selecione “Prestação compensatória dos subsídios de férias e Natal”

Receberá de imediato uma mensagem de confirmação na sua caixa de mensagens.

Atenção aos prazos: o pedido deve ser feito no prazo de 6 meses (a contar de 1 de janeiro do ano seguinte ao que os subsídios eram devidos ou da data do fim do contrato).