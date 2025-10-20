Falha na Internet está a afetar websites e aplicações globalmente

Vários utilizadores estão a reportar problemas no acesso a uma série de websites e aplicações, globalmente, no que parece ser uma grande falha na Internet.

Os problemas na Internet começaram na última madrugada, de 20 de outubro, com muitas pessoas a reportarem que aplicações e websites populares não estavam a funcionar.

O Down Detector, que monitoriza as reclamações dos utilizadores sobre serviços da web, mostrou uma falha repentina e generalizada. Nesta incluem-se nomes como Amazon Web Services (AWS), Amazon, Canva, Duolingo, Snapchat e Ring.

Além destes, estão a ser reclamados problemas nos seguintes websites e aplicações: Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation e Pokémon Go.

AWS no centro do problema?

Conforme relatado pelo Unilad, embora essas aplicações e empresas não sejam frequentemente associadas umas às outras, os problemas na Internet parecem estar relacionados com o facto de todas elas estarem ligadas aos serviços da AWS.

A empresa oferece infraestrutura para esses serviços e empresas, garantindo que grande parte da Internet moderna funciona corretamente.

Os problemas começaram quando a empresa observou um "aumento nas taxas de erro" e atrasos em "vários serviços da AWS", segundo a sua página de estado do serviço.

De acordo com a empresa, os problemas estão a afetar o Amazon DynamoDB e o Amazon Elastic Computer Cloud, que permitem às empresas alugar armazenamento e computadores para executar os seus serviços.

Em Portugal, segundo o Down Detector, também, estão em baixo websites e aplicações como AWS, Canva, Vodafone, Roblox, Zoom, Snapchat, Clash Royale, Epic Games Store, Perplexity AI, NOS, Fortnite, Atlassian, Cloudflare, MEO, Amazon Prime Video, Caixa Geral de Depósitos, Ring e Rocket League.