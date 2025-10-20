Falha na Internet está a afetar websites e aplicações globalmente
Vários utilizadores estão a reportar problemas no acesso a uma série de websites e aplicações, globalmente, no que parece ser uma grande falha na Internet.
Os problemas na Internet começaram na última madrugada, de 20 de outubro, com muitas pessoas a reportarem que aplicações e websites populares não estavam a funcionar.
O Down Detector, que monitoriza as reclamações dos utilizadores sobre serviços da web, mostrou uma falha repentina e generalizada. Nesta incluem-se nomes como Amazon Web Services (AWS), Amazon, Canva, Duolingo, Snapchat e Ring.
Além destes, estão a ser reclamados problemas nos seguintes websites e aplicações: Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Coinbase, HMRC, Vodafone, PlayStation e Pokémon Go.
AWS no centro do problema?
Conforme relatado pelo Unilad, embora essas aplicações e empresas não sejam frequentemente associadas umas às outras, os problemas na Internet parecem estar relacionados com o facto de todas elas estarem ligadas aos serviços da AWS.
A empresa oferece infraestrutura para esses serviços e empresas, garantindo que grande parte da Internet moderna funciona corretamente.
Os problemas começaram quando a empresa observou um "aumento nas taxas de erro" e atrasos em "vários serviços da AWS", segundo a sua página de estado do serviço.
De acordo com a empresa, os problemas estão a afetar o Amazon DynamoDB e o Amazon Elastic Computer Cloud, que permitem às empresas alugar armazenamento e computadores para executar os seus serviços.
Em Portugal, segundo o Down Detector, também, estão em baixo websites e aplicações como AWS, Canva, Vodafone, Roblox, Zoom, Snapchat, Clash Royale, Epic Games Store, Perplexity AI, NOS, Fortnite, Atlassian, Cloudflare, MEO, Amazon Prime Video, Caixa Geral de Depósitos, Ring e Rocket League.
Imagem: channele2e.com
Aqui no meu trabalho tenho falhas na autenticação dos produtos Autodesk (Autocad) e no portantal instant.on onde faço a gestão dos AP´s da Aruba (HP)
Aqui idem… Revit error (o revendedor informou que era problema no servidor da Autodesk…)
Continuem a contratar estagiários…
Se não contratares estagiários nunca deixaram de o ser…
Deixarão
Ainda bem que todas as empresas estão cada vez mais dependentes de sistemas em cloud, inclusive de componentes como Firebase e etc nas aplicações internas, assim fica tudo parado hahaha
onde já vi isto acontecer ??? já sei, exterminador implacável, o dia do juízo final …
De manhã, o acesso à CGD dava erro. Agora, já está a funcionar, bastante mais lento, que o habitual.