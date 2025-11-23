O seu Cartão de Cidadão já é Contactless? Saiba o que pode fazer

Desde 2024 que os cartões de cidadão incluem um chip eletrónico avançado que suporta comunicação sem contacto (contactless), com recurso a tecnologias RFID/NFC. O que pode fazer?

A tecnologia Contactless no Cartão de Cidadão permite que o cartão seja lido aproximando-o de equipamentos próprios, sem necessidade de o introduzir num leitor físico. No entanto, apesar de a tecnologia existir, a sua utilização está restrita e controlada pelo Estado português, por motivos de segurança, privacidade e proteção de dados pessoais.

Para que serve realmente o contactless do Cartão de Cidadão?

A função contactless é usada apenas em cenários autorizados, nomeadamente:

Controlo de fronteiras e eGates nos aeroportos , permitindo verificações mais rápidas da identidade do cidadão.

, permitindo verificações mais rápidas da identidade do cidadão. Forças de segurança (PSP, GNR) que utilizam leitores certificados para identificar cidadãos de forma segura.

que utilizam leitores certificados para identificar cidadãos de forma segura. Serviços públicos equipados com leitores especializados que necessitam de aceder a dados criptograficamente protegidos.

que necessitam de aceder a dados criptograficamente protegidos. Autenticação interna em sistemas do Estado , quando realizada por equipamentos oficiais.

, quando realizada por equipamentos oficiais. Nestes contextos, o acesso ao chip é rigorosamente autenticado e protegido por chaves criptográficas fortes - saber mais aqui

Ao contrário de um cartão bancário contactless, o CC não está desenhado para uso quotidiano através do telemóvel.

O Cartão de Cidadão português possui tecnologia contactless, mas esta funcionalidade está reservada apenas a serviços públicos e entidades de segurança que utilizam equipamentos certificados. O cidadão comum não consegue, nem deve, tentar ler o cartão com o smartphone.

A decisão é uma medida de segurança que visa proteger a identidade digital e os dados pessoais dos portugueses.