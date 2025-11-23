Apple prepara iOS 27 ao estilo Snow Leopard, com o foco na estabilidade e na IA

Na sua mais recente newsletter, Mark Gurman, analista do mercado Apple, refere que a Apple prepara uma atualização ao estilo Snow Leopard para o iOS 27, centrada na estabilidade do sistema e na integração profunda de inteligência artificial.

Mudança estratégica na próxima geração do sistema

A Apple está a planear uma mudança estratégica para as próximas grandes atualizações dos seus sistemas operativos, privilegiando a estabilidade do sistema e a inteligência artificial em detrimento de grandes alterações de interface.

Segundo Mark Gurman, o iOS 27 e o macOS 27 irão seguir uma abordagem ao estilo Snow Leopard, focada no controlo de qualidade após a grande renovação visual do iOS 26.

Paralelos históricos com o Snow Leopard

É um movimento que faz lembrar 2009, quando o Mac OS X Snow Leopard suspendeu a expansão rápida de funcionalidades para reescrever código nuclear e melhorar a eficiência.

Agora, as equipas de engenharia da Apple estarão a fazer o mesmo para o iPhone e o Mac, examinando o sistema operativo para cortar excessos e eliminar bugs.

Embora Gurman note que não experienciou problemas significativos de qualidade no iOS 26, relatos de sobreaquecimento, consumo excessivo de bateria e falhas de interface têm sido amplamente divulgados pelos utilizadores desde o lançamento da interface Liquid Glass em todas as plataformas da Apple.

IA continua a ser prioridade

O foco no refinamento não significa que o próximo ano será pobre em novidades. O relatório sublinha que, apesar de as mudanças gerais de interface ficarem em segundo plano, a aposta na inteligência artificial permanece agressiva.

A Apple continua a tentar recuperar terreno neste campo. Espera-se ver integrações profundas, incluindo um agente de IA orientado para a saúde associado a uma subscrição e uma ferramenta alargada de pesquisa web por IA, desenhada para desafiar a Google e a Perplexity.

Grandes melhorias no Siri antes do iOS 27

Antes da chegada do iOS 27, uma atualização significativa do Siri continua prevista para o iOS 26.4 na primavera.

Para lá chegar, a Apple estará a recorrer aos modelos Gemini da Google e a utilizar uma ferramenta interna de chatbot com o nome de código Veritas para refinar o sistema.

O enorme esforço envolve equipas de engenharia em toda a empresa, com Sebastien Marineau a liderar as funcionalidades de IA voltadas para o utilizador e o criador do Vision Pro, Mike Rockwell, a liderar a reformulação do Siri sob a direção do responsável de software Craig Federighi.

Tal como o Snow Leopard preparou a base para futuras transições no Mac, espera-se que o iOS 27 prepare a plataforma para novos designs de hardware, incluindo o primeiro iPhone dobrável da empresa.