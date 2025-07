iOS 27 dará prioridade a funcionalidades para um iPhone dobrável

A Apple está prestes a iniciar o desenvolvimento do sistema operativo iOS 27, previsto para o próximo ano, e que deverá incluir funcionalidades específicas para um iPhone dobrável.

iPhone dobrável vira com o iOS 27?

A estreia do primeiro iPhone com ecrã dobrável está apontada para 2026, em conjunto com a linha iPhone 18. Este novo modelo será lançado com o iOS 27 já pré-instalado e contará com uma série de ferramentas pensadas especialmente para este novo formato.

A atualização será disponibilizada gratuitamente para modelos compatíveis em setembro de 2026.

Segundo Mark Gurman, na mais recente edição da newsletter Power On, publicada pela Bloomberg,

...como parte do desenvolvimento do iOS 27, que começa formalmente em breve, a Apple vai dar prioridade a funcionalidades adaptadas a este novo formato de dispositivo.

Apple prepara entrada num segmento já amadurecido

Gurman adianta ainda que a Apple vai entrar num mercado que já se encontra bastante desenvolvido, sobretudo graças ao investimento da Samsung, que há anos aposta em smartphones dobráveis e tecnologias de ecrã flexível.

Ao contrário de lançamentos anteriores em que revolucionava categorias pouco maduras, a Apple enfrenta agora concorrência consolidada.

Ainda assim, a empresa deverá apresentar vantagens únicas. Espera-se, por exemplo, que o ecrã dobrável da Apple tenha uma dobra praticamente invisível, graças à mais recente tecnologia da Samsung, e que o mecanismo de dobradiça seja mais fiável e durável. O dispositivo terá apenas 4,8 mm de espessura quando aberto.

Resposta à queda nas vendas na China

Segundo Gurman, a aposta da Apple nos dobráveis resulta, em parte, do declínio das vendas na China, onde os consumidores demonstram clara preferência por dispositivos no formato “livro” — precisamente o design escolhido pela Apple — em detrimento dos modelos “flip”.

O primeiro iPhone dobrável poderá custar cerca de 2.000 dólares, ajudando a aumentar a receita da linha iPhone e a reforçar a presença da marca no mercado chinês. “Não será uma revolução imediata na categoria”, admite Gurman, “mas será um momento marcante para a indústria. A força da marca Apple, aliada ao seu marketing e engenharia, poderá transformar um produto de nicho num sucesso global. Só não será o salto tecnológico a que estamos habituados.”

iPad Pro também com novidades

Tal como já referimos, Gurman acrescenta que a próxima geração do iPad Pro, com lançamento previsto para o outono, deverá incluir o novo chip M5 e uma segunda câmara frontal, pensada para oferecer videochamadas mais naturais, independentemente da orientação do ecrã.