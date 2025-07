Próximo iPad Pro da Apple poderá ter duas câmaras frontais

A Apple parece estar a preparar uma atualização subtil, mas extremamente funcional, para a sua próxima geração de tablets. Segundo rumores, o novo iPad Pro poderá resolver uma queixa comum dos utilizadores, relacionada com o posicionamento da câmara frontal.

Uma solução para o dilema da orientação

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, o próximo iPad Pro, que deverá ser lançado ainda este ano com o processador M5, poderá vir a incluir duas câmaras frontais.

A novidade consiste na adição de uma segunda câmara na margem vertical do dispositivo, que se juntará à já existente na margem horizontal.

Esta pode parecer uma pequena melhoria, mas o seu impacto na usabilidade é significativo. Com duas câmaras, o iPad Pro poderá utilizar de forma inteligente qualquer uma delas para manter o utilizador centrado durante videochamadas no FaceTime ou ao tirar selfies, independentemente de o tablet estar a ser utilizado na vertical ou na horizontal.

Uma resposta à evolução do design

A mudança surge como uma resposta direta a uma alteração introduzida no modelo iPad Pro M4 de 2024. Historicamente, a câmara frontal do iPad localizava-se na margem mais curta (vertical). No entanto, a Apple decidiu movê-la para a margem mais longa (horizontal) para otimizar a experiência de quem usa o dispositivo com teclados.

Embora a alteração tenha sido bem recebida por muitos, criou um inconveniente para quem prefere segurar o tablet na vertical, tornando o desbloqueio através do Face ID e o enquadramento em chamadas menos intuitivos. A inclusão de uma segunda câmara resolveria este problema de forma definitiva.

Para além da inovação na câmara, espera-se que o novo iPad Pro traga melhorias de desempenho e uma maior eficiência energética, cortesia do novo processador M5.

Contudo, o iPad Pro não será o único dispositivo a receber uma atualização. A Apple estará também a planear equipar outros produtos, como os Vision Pro, MacBook Pro, Mac mini e o iMac, com os seus chips de próxima geração.

Leia também: