Porta-aviões nuclear francês teve localização exposta por militar… através do Strava

Um simples treino físico acabou por expor informação altamente sensível. Um militar francês revelou, sem intenção, a localização exata do porta-aviões Charles de Gaulle ao partilhar a sua atividade na aplicação Strava.

Treino de 36 minutos revelou posição estratégica

O incidente ocorreu no Mediterrâneo, próximo de Chipre. Segundo o jornal francês, um jovem marinheiro registou uma corrida de 36 minutos no convés do navio, tornando pública a sua atividade.

Com base nos dados partilhados, foi possível identificar:

localização exata do porta-aviões

A sua proximidade à costa turca (cerca de 100 km)

O posicionamento de toda a frota em tempo quase real

O percurso, com mais de 6 km, foi registado através de um smartwatch e publicado automaticamente no perfil público do militar.

Contexto geopolítico agrava a falha

A revelação ganha maior gravidade devido ao contexto atual. O porta-aviões tinha sido destacado para a região poucos dias antes, após ataques aéreos dos EUA e Israel contra o Irão.

Além disso, o Presidente dos EUA, Donald Trump, tem vindo a pressionar os aliados para reforçar a segurança no Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

Não foi um caso isolado

Este não é o primeiro incidente relacionado com o uso do Strava por militares e equipas de segurança:

Perfis públicos já revelaram bases militares secretas dos Estados Unidos

Equipas de proteção de líderes mundiais expuseram localizações sensíveis

Um agente ligado a Joe Biden revelou, inadvertidamente, o hotel onde o Presidente estava hospedado numa visita a São Francisco

Elementos associados a Emmanuel Macron também terão utilizado a aplicação com dados visíveis

Regras violadas e consequências

O Estado-Maior das Forças Armadas francesas confirmou que o militar violou as regras de segurança digital ao partilhar a atividade. Foi também garantido que serão tomadas medidas disciplinares.

Este caso reforça um problema crescente: aplicações de fitness e dispositivos wearables podem tornar-se ferramentas de exposição de informação crítica, sobretudo em cenários militares.

Tecnologia útil… mas com riscos reais

O Strava conta com cerca de 120 milhões de utilizadores em todo o mundo e é amplamente utilizado para monitorizar corridas e atividades físicas.

No entanto, quando usado sem restrições de privacidade, pode transformar hábitos quotidianos em falhas graves de segurança, especialmente em ambientes sensíveis como operações militares.

A lição é clara: no mundo digital, até uma simples corrida pode comprometer uma missão.