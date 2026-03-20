Porta-aviões nuclear francês teve localização exposta por militar… através do Strava
Um simples treino físico acabou por expor informação altamente sensível. Um militar francês revelou, sem intenção, a localização exata do porta-aviões Charles de Gaulle ao partilhar a sua atividade na aplicação Strava.
Treino de 36 minutos revelou posição estratégica
O incidente ocorreu no Mediterrâneo, próximo de Chipre. Segundo o jornal francês, um jovem marinheiro registou uma corrida de 36 minutos no convés do navio, tornando pública a sua atividade.
Com base nos dados partilhados, foi possível identificar:
- localização exata do porta-aviões
- A sua proximidade à costa turca (cerca de 100 km)
- O posicionamento de toda a frota em tempo quase real
O percurso, com mais de 6 km, foi registado através de um smartwatch e publicado automaticamente no perfil público do militar.
Contexto geopolítico agrava a falha
A revelação ganha maior gravidade devido ao contexto atual. O porta-aviões tinha sido destacado para a região poucos dias antes, após ataques aéreos dos EUA e Israel contra o Irão.
Além disso, o Presidente dos EUA, Donald Trump, tem vindo a pressionar os aliados para reforçar a segurança no Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.
Não foi um caso isolado
Este não é o primeiro incidente relacionado com o uso do Strava por militares e equipas de segurança:
- Perfis públicos já revelaram bases militares secretas dos Estados Unidos
- Equipas de proteção de líderes mundiais expuseram localizações sensíveis
- Um agente ligado a Joe Biden revelou, inadvertidamente, o hotel onde o Presidente estava hospedado numa visita a São Francisco
- Elementos associados a Emmanuel Macron também terão utilizado a aplicação com dados visíveis
Regras violadas e consequências
O Estado-Maior das Forças Armadas francesas confirmou que o militar violou as regras de segurança digital ao partilhar a atividade. Foi também garantido que serão tomadas medidas disciplinares.
Este caso reforça um problema crescente: aplicações de fitness e dispositivos wearables podem tornar-se ferramentas de exposição de informação crítica, sobretudo em cenários militares.
Tecnologia útil… mas com riscos reais
O Strava conta com cerca de 120 milhões de utilizadores em todo o mundo e é amplamente utilizado para monitorizar corridas e atividades físicas.
No entanto, quando usado sem restrições de privacidade, pode transformar hábitos quotidianos em falhas graves de segurança, especialmente em ambientes sensíveis como operações militares.
A lição é clara: no mundo digital, até uma simples corrida pode comprometer uma missão.
lol, como se os satélite não conseguissem ver
Mas alguém acha que um porta aviões não é seguido pelos satélites das nações “rivais” e até por outros meios?!
Enfim que perca de tempo e energia com esta questão do strava…
Por isso é que não corro :p
Sim, deve ser fácil esconder uma coisa tão pequena