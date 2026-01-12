Apple oficializa aliança com a Google para usar o Gemini na Siri
A Apple confirmou oficialmente a sua colaboração com a Google num movimento que irá integrar os modelos de inteligência artificial (IA) Gemini para potenciar futuras funcionalidades da Apple Intelligence e da assistente virtual Siri.
Aliança tecnológica de peso
A confirmação surgiu através de um comunicado enviado à CNBC, no qual a Apple esclareceu a sua decisão:
Após uma avaliação cuidada, determinámos que a tecnologia da Google fornece a base mais capaz para os Apple Foundation Models e estamos entusiasmados com as novas experiências inovadoras que irá desbloquear para os nossos utilizadores.
Do lado da Google, a confirmação chegou através de uma publicação no X, detalhando a natureza do acordo: trata-se de uma "colaboração plurianual" onde a próxima geração dos Apple Foundation Models será desenvolvida sobre os modelos Gemini e a tecnologia de nuvem da Google.
A publicação reforça que esta parceria irá alimentar futuras funcionalidades da Apple Intelligence, incluindo uma Siri mais personalizada que será lançada ainda este ano. Importa salientar que, segundo o comunicado, o processamento continuará a ser efetuado nos dispositivos da empresa da maçã e na sua nuvem privada (Private Cloud Compute), garantindo os "padrões de privacidade líderes da indústria" da empresa.
Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a…
— News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026
O futuro da Siri e da Apple Intelligence
Este anúncio contextualiza as novidades apresentadas na WWDC 2024, onde a Apple revelou o ecossistema Apple Intelligence. A par desta novidade, foi anunciada uma versão profundamente renovada da Siri, dotada de maior contexto pessoal, capacidade para executar ações dentro de aplicações e uma maior perceção do que está no ecrã.
Contudo, o lançamento desta versão renovada da Siri foi adiado. Em declarações feitas no passado mês de maio, a Apple admitiu que a implementação destas funcionalidades estava a demorar mais do que o previsto, adiando a sua chegada aos utilizadores. A integração da tecnologia Gemini surge, assim, como a peça fundamental para concretizar essa visão.
A oficialização desta parceria vem solidificar meses de reportagens e rumores, maioritariamente avançados por Mark Gurman, da Bloomberg. Segundo as informações divulgadas por Gurman, o acordo poderá valer à Google cerca de mil milhões de dólares anuais pelo acesso aos seus modelos Gemini.
A Bloomberg avançou também que a nova Siri será alimentada por um modelo de IA com 1,2 biliões de parâmetros, o que permitirá um salto qualitativo significativo nas suas capacidades.
Leia também:
Deixa de fazer sentido ter iphone pois torna se um android mas mais caro. Agora e substituir o icloud pelo google photos e drive e acabar com a treta do iwork pelo office da google. Quem diria que o iphone se tornaria um android em 2026.
Mil milhões de dólares anuais por os modelos do Gemini alimentarem a Apple Inteligência? É apenas um vigésimo do que a Google paga à Apple para o Google Search ser o motor de pesquisa pré-definido no Safari (20 mil milhões de dólares anuais).
Nãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooo!!!!!!!!! Loooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllll
Não os podes vencer, nem os consegues comprar, junta-te a eles XD