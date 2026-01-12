PplWare Mobile

Apple oficializa aliança com a Google para usar o Gemini na Siri

· Apple 4 Comentários

Autor: Rui Neto

  1. Gringo bandido says:
    12 de Janeiro de 2026 às 18:35

    Deixa de fazer sentido ter iphone pois torna se um android mas mais caro. Agora e substituir o icloud pelo google photos e drive e acabar com a treta do iwork pelo office da google. Quem diria que o iphone se tornaria um android em 2026.

  2. Max says:
    12 de Janeiro de 2026 às 18:56

    Mil milhões de dólares anuais por os modelos do Gemini alimentarem a Apple Inteligência? É apenas um vigésimo do que a Google paga à Apple para o Google Search ser o motor de pesquisa pré-definido no Safari (20 mil milhões de dólares anuais).

  3. filos says:
    12 de Janeiro de 2026 às 18:59

    Nãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooo!!!!!!!!! Loooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllll

  4. Nome says:
    12 de Janeiro de 2026 às 19:09

    Não os podes vencer, nem os consegues comprar, junta-te a eles XD

