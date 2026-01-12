Apple oficializa aliança com a Google para usar o Gemini na Siri

A Apple confirmou oficialmente a sua colaboração com a Google num movimento que irá integrar os modelos de inteligência artificial (IA) Gemini para potenciar futuras funcionalidades da Apple Intelligence e da assistente virtual Siri.

Aliança tecnológica de peso

A confirmação surgiu através de um comunicado enviado à CNBC, no qual a Apple esclareceu a sua decisão:

Após uma avaliação cuidada, determinámos que a tecnologia da Google fornece a base mais capaz para os Apple Foundation Models e estamos entusiasmados com as novas experiências inovadoras que irá desbloquear para os nossos utilizadores.

Do lado da Google, a confirmação chegou através de uma publicação no X, detalhando a natureza do acordo: trata-se de uma "colaboração plurianual" onde a próxima geração dos Apple Foundation Models será desenvolvida sobre os modelos Gemini e a tecnologia de nuvem da Google.

A publicação reforça que esta parceria irá alimentar futuras funcionalidades da Apple Intelligence, incluindo uma Siri mais personalizada que será lançada ainda este ano. Importa salientar que, segundo o comunicado, o processamento continuará a ser efetuado nos dispositivos da empresa da maçã e na sua nuvem privada (Private Cloud Compute), garantindo os "padrões de privacidade líderes da indústria" da empresa.

O futuro da Siri e da Apple Intelligence

Este anúncio contextualiza as novidades apresentadas na WWDC 2024, onde a Apple revelou o ecossistema Apple Intelligence. A par desta novidade, foi anunciada uma versão profundamente renovada da Siri, dotada de maior contexto pessoal, capacidade para executar ações dentro de aplicações e uma maior perceção do que está no ecrã.

Contudo, o lançamento desta versão renovada da Siri foi adiado. Em declarações feitas no passado mês de maio, a Apple admitiu que a implementação destas funcionalidades estava a demorar mais do que o previsto, adiando a sua chegada aos utilizadores. A integração da tecnologia Gemini surge, assim, como a peça fundamental para concretizar essa visão.

A oficialização desta parceria vem solidificar meses de reportagens e rumores, maioritariamente avançados por Mark Gurman, da Bloomberg. Segundo as informações divulgadas por Gurman, o acordo poderá valer à Google cerca de mil milhões de dólares anuais pelo acesso aos seus modelos Gemini.

A Bloomberg avançou também que a nova Siri será alimentada por um modelo de IA com 1,2 biliões de parâmetros, o que permitirá um salto qualitativo significativo nas suas capacidades.

