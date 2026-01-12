Afinal, usar o iPhone 4 para tirar fotografias pode não ser uma ótima ideia…

Clássico da Apple lançado em 2010, o iPhone 4 voltou à baila, após utilizadores das redes sociais começarem a usá-lo como câmara. Aparentemente, contudo, as fotografias com contraste mais acentuado, ruído visível e um caráter ligeiramente granulado podem custar caro.

Conforme vimos recentemente, a Geração Z (composta pelas pessoas nascidas entre meados da década de 1990 e o início de 2010), está a repescar o smartphone da Apple, 15 anos depois do seu lançamento oficial, em junho de 2010.

O iPhone 4 está a fazer furor, principalmente devido ao aspeto das fotografias que capta: para algumas pessoas, é refrescantemente diferente da fotografia demasiado polida dos smartphones atuais.

Aliás, segundo o Google Trends, as pesquisas por "Comprar iPhone 4" dispararam 979%, indicando uma procura invulgar, conforme citado pelo Phone Arena. Apesar de parecer apelativo, há um problema: o iPhone 4 não suporta as versões mais recentes do iOS.

iPhone 4 pode não ser seguro

Lançado em 2010, o iPhone 4 marcou uma mudança de design significativa para a Apple. O então diretor-executivo da empresa, Steve Jobs, destacou o equipamento dizendo que era "uma das coisas mais precisas e bonitas que alguma vez fizemos, com vidro na frente e atrás e aço nas laterais, parecendo uma antiga câmara Leica".

Segundo Lee Elliott, Chief Product Officer da Compare and Recycle, as fotografias tiradas pelo iPhone 4 criam um efeito analógico e autêntico dos anos 2000.

Comparando a câmara de 5 MP do iPhone 4 com a de 48 MP do iPhone 17, percebe-se a sua atratividade para quem procura uma estética mais granulada.

No entanto, ao contrário das câmaras digitais convencionais, o iPhone 4 apresenta alguns riscos digitais.

A versão mais recente suportada é o iOS 7.1.2, de 2014, ou seja, mais de uma década sem atualizações ou correções de segurança.

Isto deixa os utilizadores vulneráveis a fugas de dados, ataques informáticos e outras falhas de segurança.

Conselhos para usar o iPhone 4 sem comprometer a segurança

Segundo Lee Elliott, há algumas recomendações que os utilizadores podem seguir, por forma a resguardarem a sua segurança:

Transferir fotos manualmente para um computador portátil e partilhá-las via ligação com fios, evitando a iCloud para backups.

Não iniciar sessão na iCloud ou em qualquer serviço que exija o Apple ID pessoal.

Evitar instalar aplicações que armazenem dados pessoais, como apps do banco ou redes sociais.

Manter o dispositivo offline, sem inserir cartão SIM e ativando o modo avião.

Posto isto, apesar de ser atraente para efeitos criativos, usar o iPhone 4 como câmara pode ser arriscado, caso o utilizador não assegure os cuidados adequados.