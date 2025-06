Para que servem as esferas coloridas nos cabos de alta tensão?

Muitos desconhecem a sua utilidade, mas as esferas coloridas presentes nos cabos de alta tensão desempenham um papel crucial na segurança. Estes elementos, visíveis em paisagens rurais ou perto de aeródromos, são mais do que mera decoração.

A sua principal missão: visibilidade e segurança aérea

É provável que já tenha reparado nestas esferas durante uma viagem de automóvel, num passeio pelo campo ou nas imediações de um aeroporto. São esferas laranjas ou vermelhas que estão presas nos cabos mais elevados das linhas de alta tensão, e a sua finalidade primordial é salvar vidas.

Longe de serem um componente elétrico, estas esferas desempenham uma função simples, regulamentada por normas aeronáuticas internacionais. Não possuem qualquer relação com a gestão da eletricidade que circula pelos cabos.

O nome técnico destes objetos é esferas de sinalização. O seu objetivo é sinalizar a presença de cabos elétricos a pilotos de aeronaves que voam a baixa altitude, tais como helicópteros, aviões ligeiros, avionetas de pulverização agrícola, aeronaves de serviços de emergência ou balões de ar quente.

Em condições de fraca visibilidade, como durante o amanhecer ou o entardecer, ou simplesmente devido à largura dos próprios cabos, uma linha de alta tensão pode tornar-se praticamente invisível contra o fundo do terreno ou do céu.

Isto representa um risco de colisão com consequências potencialmente catastróficas. As esferas, com as suas cores vibrantes e tamanho considerável, quebram a camuflagem da linha elétrica e alertam os pilotos.

Regulamentação e locais de instalação destas esferas de sinalização

A sua instalação é obrigatória em zonas de especial risco, conforme a normativa de aviação civil de cada país, que, por sua vez, tende a seguir as diretrizes da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Por este motivo, a sua aparência e disposição costumam ser bastante parecidas.

Estas esferas não são de dimensões reduzidas. O seu diâmetro é geralmente de, no mínimo, 60 cm, podendo atingir os 90 cm. São fabricadas com materiais leves, mas extremamente resistentes à degradação provocada pelos raios ultravioleta, como o poliéster reforçado com fibra de vidro ou o polietileno de alta densidade. O seu peso varia entre os 5 e os 7 kg.

A cor mais comum é o laranja, mas também se utilizam o branco e o vermelho, por vezes de forma alternada. Esta variação cromática tem como objetivo maximizar a visibilidade em diferentes condições de luminosidade e contra fundos variados.

A distância entre esferas não costuma exceder os 60 metros, embora possa ser reduzida para 30 metros em zonas críticas, como as imediações de uma pista de aterragem.

Estas esferas cumprem uma segunda função de cariz ecológico: a proteção da avifauna. As colisões de aves contra linhas elétricas são uma das principais causas de mortalidade não natural para muitas espécies. Portanto, estas esferas atuam como um elemento de dissuasão visual que ajuda as aves a identificar obstáculos.

