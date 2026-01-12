Huawei acelera a inovação com elite do atletismo e apresenta os FreeClip 2

A Huawei reforça, mais uma vez, o seu papel na vanguarda da tecnologia ao lançar uma dupla novidade ao mercado: a chegada iminente dos Huawei FreeClip 2, que prometem redefinir o conforto e a experiência auditiva, acompanhada de uma nova parceria no mundo do desporto de alta competição.

Parceria rumo à superação

A Huawei criou uma parceria estratégica com a dsm-firmenich Running Team para aliar o melhor da tecnologia à excelência desportiva.

Esta equipa de referência no atletismo mundial é a casa de Eliud Kipchoge, uma lenda do desporto que, além de ser conhecida por quebrar barreiras, personifica a filosofia de que "nenhum humano é limitado".

Com mais de 12 anos de experiência em saúde e fitness, a marca oferece dados de treino precisos e avaliações científicas, que capacitam atletas de elite a desafiar continuamente os seus limites.

Esta colaboração visa inspirar a paixão pelo desporto e promover métodos de treino mais precisos e inteligentes, alavancados pela tecnologia Huawei.

As experiências em treinos e provas da dsm-firmenich Running Team serão utilizados para a melhoria contínua de algoritmos e funcionalidades, o que resulta no desenvolvimento de verdadeiras necessidades dos atletas e da prática desportiva.

Huawei FreeClip 2: o áudio que redefine o conforto e o som

Paralelamente ao seu envolvimento no desporto de alta performance, a Huawei continua a inovar no segmento de áudio pessoal, transpondo o espírito de superação para o mundo da tecnologia auditiva.

Em 2023, a primeira geração dos Huawei FreeClip revolucionaram o panorama de áudio. O design inovador de encaixe auricular, inspirado em estéticas de joalharia, rapidamente se afirmou como um novo género de som que se podia "vestir". Obteve até o prestigiado Good Design Award 2024, no Japão.

Com os Huawei FreeClip 2, a marca ultrapassa mais barreiras, com um áudio mais expressivo e ainda mais inteligente, redefinindo o conforto, a qualidade sonora e a interação com o ambiente envolvente.

Com uma nova paleta de cores, esta geração eleva-se a um acessório que realça a individualidade de cada estilo.

Os Huawei FreeClip 2 estrearam-se globalmente no dia 11 de dezembro de 2025, no Dubai, durante o evento Unfold the Moment.

Em Portugal, a Huawei prepara-se para lançar esta nova geração no final de janeiro.

A Huawei oferece, também, o serviço Huawei Loss Care. Incluído no preço de compra dos novos Huawei FreeClip 2, este oferece um desconto de 50% na aquisição de um auricular individual em caso de perda ou dano, durante o primeiro ano após a compra.

Leia também: