Na constante procura por revolucionar o mercado, a Huawei cria produtos diferentes do habitual, mostrando haver ainda espaço para inovar. A prova disso surge agora, novamente, com a apresentação dos novos Huawei FreeClip, o primeiro dispositivo de áudio True Wireless Stereo (TWS) open-ear da marca. Esta parece ser mais uma revolução no mundo do áudio.

Com tecnologia de última geração, destaca-se pelo formato inovador, que se assemelha a um ear cuff, pela tecnologia de reconhecimento inteligente do ouvido, bem como pelas capacidades de áudio. O novo produto da marca foi apresentado no Dubai, num evento que teve como mote ‘Creation of Beauty’.

Inspirados no conceito Moda na Vanguarda, os HUAWEI FreeClip são a combinação perfeita entre estilo e tecnologia open-ear. Concebidos para serem leves, confortáveis e resistentes, estão disponíveis em duas cores – preto e roxo –, e cada auricular pesa apenas 5,6g.

Além disso, quando utilizado o estojo de carregamento, oferecem até 36 horas de utilização. Estas características fazem dos HUAWEI FreeClip o dispositivo de áudio ideal para quem procura uma alternativa versátil aos auriculares convencionais.

Primeiro dispositivo áudio TWS open-ear da Huawei: Concebidos para a nova geração de utilizadores

A Huawei tem investido em Investigação e Desenvolvimento (I&D) independente há mais de uma década. Durante este processo, a marca identificou um grupo demográfico crescente de utilizadores com interesse em obter uma experiência de áudio que reunisse as vantagens dos auriculares in-ear sem fios, mas que lhes permitisse estar em sintonia com o que os rodeia, sem descurar o conforto, a qualidade de som e a estética.

Os HUAWEI FreeClip foram desenvolvidos para responder a esta necessidade, facilitando a utilização por quem pratica desportos ao ar livre com frequência ou alterna constantemente entre chamadas online e conversas no escritório.

Design futurista aliado a engenharia de precisão

Para criar auriculares TWS open-ear que proporcionassem simultaneamente conforto e estilo, a Huawei realizou diversos testes e pesquisas para obter o ajuste ergonómico ideal. O design dos HUAWEI FreeClip nasceu a partir de mais de dez mil dados globais de ouvidos humanos, que possibilitou desenvolver as três características principais: o Comfort Bean, a Acoustic Ball e o C-Bridge Design.

O Confort Bean utiliza um formato ergonómico em forma de feijão que se molda perfeitamente às diferentes curvaturas do ouvido humano. Por sua vez, a Acoustic Ball foi concebida com base nas formas do ouvido de diversos utilizadores para obter um tamanho ideal.

Já o C-Bridge Design, que conecta as duas partes, possui um sensor adaptativo que reconhece e ajusta a força do mecanismo de fixação, reduzindo a tensão na cartilagem do ouvido do utilizador.

O C-Bridge Design foi construído com o processo de engenharia de precisão mais complexo da indústria, incorporando nove fios de núcleo num ‘braço’ fino. A infraestrutura prototípica garante um conforto ótimo para diferentes tamanhos e formas de orelha.

Mesmo com a sua maleabilidade, consegue manter a durabilidade, tendo sido submetido a mais de 25 mil testes de fiabilidade. Além disso, incorpora tecnologia de ponta que faz a ligação entre o sistema acústico, a bateria e o controlo dos auriculares. Este design garante que cada auricular pesa apenas 5,6 g, sendo leve e confortável para ser usado durante todo o dia.

Além do ajuste confortável e seguro, os HUAWEI FreeClip contam com a classificação IP54 para resistência à água e ao suor. Isto faz com que os auriculares sejam ideais para os utilizadores que fazem uso do equipamento durante atividades físicas.

Sistema de som de alta qualidade

Muitos utilizadores de auriculares receiam que dispositivos de áudio open-ear apresentem uma diminuição da clareza do áudio ou fugas de som. Os HUAWEI FreeClip solucionam este problema através de duas grandes tecnologias de áudio: o duplo circuito magnético de bobina móvel de alta sensibilidade e o sistema de ondas sonoras invertidas, que atuam em conjunto para melhorar a nitidez do áudio e evitar fugas de som.

O driver de alta sensibilidade com íman duplo assegura uma reprodução de som potente e garante que as nuances da música são ouvidas com nitidez. Por sua vez, o sistema de ondas sonoras invertidas permite aos utilizadores desfrutar de um ajuste inteligente do volume, ao mesmo tempo que cancela subtilmente as ondas sonoras. Desta forma, ajuda a criar uma experiência de áudio imersiva e, simultaneamente, reduz eficazmente a fuga de som.

Reconhecimento inteligente do ouvido para uma experiência mais cómoda

Um desafio comum dos auriculares TWS é a difícil distinção entre os auriculares esquerdo e direito. De forma a ultrapassar esta questão, os HUAWEI FreeClips introduzem a tecnologia Smart Wear Detection1, que deteta e adapta instantaneamente o auricular ao ouvido esquerdo e direito.

Assim, os utilizadores podem usufruir de uma experiência mais confortável, sem a preocupação de escolher o auricular correto para cada ouvido. Além disso, suportam o Audio Sharing2, um sistema que possibilita a ligação de dois HUAWEI FreeClip a um único dispositivo. Desta forma, dois a quatro utilizadores podem partilhar áudio para ouvir música ou participar em reuniões.

Bateria de longa duração e conectividade

Relativamente à autonomia da bateria, os auriculares asseguram até 8 horas de reprodução de música e 5 horas de chamadas. Com o estojo de carregamento, a reprodução de música alcança 36 horas3 de autonomia e 20 horas de tempo de chamadas. Suportam ainda a funcionalidade de carregamento rápido, que possibilita 3 horas4 de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento.

São compatíveis com a funcionalidade SuperDispositivo da Huawei, que faculta a conexão com dois dispositivos em simultâneo – dois smartphones ou uma combinação PC-tablet. Com esta funcionalidade, o utilizador pode alternar o áudio entre diferentes dispositivos para uma experiência conveniente e eficaz.

Huawei FreeClip