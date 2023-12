Análise QuietComfort Ultra da Bose: uns auscultadores com qualidade de som viciante

Os auscultadores são um equipamento verdadeiramente pessoal, pelo que a máxima "one size fits all" não se aplica, neste caso. Ainda assim, há características que (atrevo-me a especular) todos procuramos: conforto, por ser um gadget que vamos utilizar com frequência e em vários contextos, qualidade, por ser a partir deles que vamos ouvir música, mas também viver as histórias de grandes filmes e séries, e design, porque a qualidade também se traduz, visualmente. Ora, estes QuietComfort Ultra da Bose são, de facto, tudo isto e, surpreendentemente, muito mais. Fique com a nossa análise.

Ouvir música é, na perspetiva da Bose, uma "experiência profundamente pessoal". Por esse motivo, o equipamento que escolhemos para o efeito deve servir-nos, perfeitamente, respondendo às nossas necessidades específicas. Afinal, nem todos os auscultadores servirão um gamer exigente, nem todos os auriculares serão os ideais para um runner focado.

De facto, aquilo que ouvimos pode evocar sensações realmente poderosas, pelo que "o que se ouve, quando e onde se ouve" pode ser transformador. Por ter esta perspetiva, a Bose concebeu os QuietComfort Ultra, que, conforme promete, oferecem uma "experiência de audição realista" e um "desempenho superior de cancelamento de ruído", num design moderno e apelativo.

Com a pulga atrás da orelha sobre as novidades Bose, que conhecemos em outubro, estivemos a testar, ao longo dos últimos dias, os auscultadores QuietComfort Ultra da marca e já temos muito para partilhar.

Na caixa dos auscultadores QuietComfort Ultra da Bose

Os QuietComfort Ultra chegam-nos dentro de um estojo de transporte, acompanhados de um cabo USB Tipo-C, um cabo de áudio 3,5 mm para 2,5 mm e um livro com instruções de segurança.

O estojo acomoda perfeitamente os auscultadores e parece, verdadeiramente, resistente, por ser de capa dura. Além disso, tem um compartimento pertinente, para guardar os cabos.

Especificações dos auscultadores QuietComfort Ultra da Bose Características gerais Cores: Preto, White Smoke, Sandstone;

Materiais dos Auscultadores: Plástico, Alumínio e Couro (artificial);

Material do estojo de transporte: Plástico (duro);

Material das almofadas: Couro (artificial);

Almofadas removíveis;

Arco da cabeça ajustável;

Fit Circumaural (os auscultadores envolvem perfeitamente a orelha). Características técnicas Microfone integrado;

Cancelamento de ruído (ajustável);

Redução de eco;

Auscultadores recarregáveis;

24 horas de autonomia (reduz para 18 horas com Áudio Imersivo);

Tempo de carregamento: 3 horas;

Porta USB Tipo C. Conectividade Bluetooth 5.3;

Streaming de áudio Bluetooth;

Bluetooth HFP;

Bluetooth AVRCP;

Bluetooth de baixa energia;

Alcance Bluetooth: 9 metros. Tamanho: 7,7" x 5,5" x 2,0" Peso: 253 gramas Aplicação Bose Music

Design "UltraComfort"

Para a Bose, a palavra de ordem é aquela que dá nome à sua nova linha de auscultadores e auriculares: conforto. De facto, não se trata apenas de uma promessa, pois o arco almofadado dos QuietComfort Ultra ajusta-se perfeitamente à cabeça.

As almofadas dos auscultadores, que rodeiam de forma muito competente as orelhas, não enfadam, como acontece com alguns modelos, depois de largas horas de uso.

A pressão exercida pelos auscultadores é a ideal, pois garante que eles não saem do lugar e mantêm-se sempre na posição que definimos, sem apertar excessivamente. A par disso, também a resistência do controlo do arco da cabeça é muito competente, no sentido em que só desliza, de facto, até onde queremos.

O alumínio utilizado no arco destes QuietComfort Ultra torna-os, definitivamente, mais elegantes e, por certo, mais duráveis. A forma sofisticada com que o arco se une aos auscultadores destaca esta proposta da Bose e irá, creio, fazer a diferença no momento da escolha de muitos consumidores.

Apesar de as almofadas serem compostas por um material tecnicamente durável, utilizado na indústria para o efeito, com o tempo, considerando que poderão contactar com suor (moderado), por exemplo, é possível que comecem a descascar.

De qualquer modo, não convém utilizar os QuietComfort Ultra para exercício físico ou atividades à chuva, pois não possuem certificação nesse sentido.

De forma geral, são uns auscultadores leves e, inegavelmente, bonitos.

Comandos e controlos

Os QuietComfort Ultra da Bose podem ser controlados, através de dois botões de ação, multifuncional e power, e de uma faixa de toque, que permite controlar o volume daquilo que estamos a ouvir.

O botão multifuncional permite pausar o que estamos a ouvir (um toque), seguir para a faixa seguinte (duplo toque), retroceder (triplo toque) e alternar entre os modos de cancelamento de ruído (pressionar uns segundos).

Depois, além de ligar e desligar, o botão power, ou Bluetooth, permite verificar o nível da bateria (um toque).

A faixa serve para regular o volume, se a deslizarmos, ou para o Atalho que definirmos, posteriormente, na aplicação, se a pressionarmos.

Embora não seja necessário, pelos controlos que estão, desde logo, presentes no equipamento, instalar a Bose Music facilita e potencializa a utilização, pois permite personalizar os QuietComfort Ultra.

A aplicação (disponível para iOS e Android) é simples e intuitiva. Dentro dela (e podemos instalá-la partir do código QR que chega com a caixa), vai ser sugerido que criemos uma conta Bose e, depois, pedido que conectemos os nossos dispositivos.

Depois de o equipamento estar conectado, temos o controlo dos auscultadores nas mãos, a partir do smartphone. Conseguimos ver informações como a bateria, a fonte do som e o conteúdo que estamos a ouvir, bem como definir e ajustar o Modo, entre os vários predefinidos e os personalizados (que podemos criar), o Áudio Imersivo (Desativado, Imóvel ou Em movimento), o Equalizador (EQ), e a ação da barra de toque instalada do lado direito dos auscultadores (o Atalho, ativado com um toque prolongado, pode servir para ouvir o Nível da Bateria, alterar o Áudio Imersivo, aceder à Assistente de Voz, e abrir o Spotify).

Os auscultadores podem ser conectados via Bluetooth 5.3 e através do cabo de áudio que vem dentro da caixa - com este último, a qualidade do som, ainda que razoável, é, considerável e significativamente, inferior.

Bateria

A Bose promete 24 horas de autonomia para os seus auscultadores QuietComfort Ultra. Em utilização diária, intensiva, a bateria foi capaz de me dar música durante quatro dias de trabalho (~8h x 4), com um carregamento de 100%.

Sendo que o Cancelamento de ruído não pode ser desligado, a utilização do Áudio Imersivo pode, por sua vez, interferir na autonomia.

O som dos QuietComfort Ultra da Bose

À semelhança de outros modelos, os QuietComfort Ultra da Bose ajustam-se, assim que são colocados na cabeça, pelo que a experiência será diferente para cada utilizador. Graças ao CustomTune, os auscultadores conseguem adaptar o som à biologia do ouvido de cada pessoa.

Além de informar que estão ligados, o som que ouvimos, quando os iniciamos, indica que o equipamento mediu o nosso ouvido e irá, a partir daí, ajustar-se.

Os graves e os agudos podem ser ajustados, a partir do Equalizador, dentro da aplicação Bose Music, e os ajustes que fazemos mantêm-se, quando mudamos de música ou saímos da aplicação. Nos testes, o som de Red Hot Chilli Peppers foi, para mim, potencializado pelo intensificador de graves (+8).

O Áudio Imersivo é muito competente, pois acompanha, com mestria, o movimento da nossa cabeça e faz parecer que temos o Anthony Kiedis a seguir-nos. Gostei, mas não o utilizei excessivamente, porque drena a bateria.

Cancelamento de Ruído

Se estiver familiarizado com a marca, saberá que a Bose aposta, fortemente, no Cancelamento de ruído e, de facto, fá-lo de forma muito habilidosa.

Com estes QuietComfort Ultra na cabeça, desligar do mundo exterior é muito fácil. Além das almofadas, que se ajustam confortavelmente e bloqueiam o ruído exterior, o isolamento é realmente competente.

Aliás, testei-os sem qualquer som a ser emitido, de modo a evitar o barulho de café e, dessa forma, (quase) pareceu que estava sozinha no espaço.

Pessoalmente, fiquei verdadeiramente satisfeita com a competência dos QuietComfort Ultra, pois a experiência é realmente imersiva (ainda que o seja também com quaisquer auscultadores com Cancelamento ruído competente).

Se, eventualmente, quiser desligar o Cancelamento de ruído, nestes auscultadores, não é possível fazê-lo.

Microfone dos QuietComfort Ultra

Como é, relativamente, comum, estes auscultadores estão equipados com microfones, pelo que fazer chamadas, com eles conectados, é possível. Aliás, o botão multifuncional pode ser utilizado para atender e terminar uma chamada, bem como para colocar um telefonema Em espera.

Ressalvando que as condições, neste caso, foram as ideais (sem barulhos de fundo), deixamos um áudio gravado com os auscultadores QuietComfort Ultra da Bose:

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/11/auscultadores_bose_headphones_quietcomfort_ultra_microfone_audio00-online-audio-converter.com_.mp3

As chamadas que fiz com o equipamento sofreram alguns cortes, mas pouco significativos, não tendo comprometido a compreensão e a conversa. Ouve-se perfeitamente o recetor e, apesar de (naturalmente) o microfone do smartphone ser melhor, os dos auscultadores são competentes.

Veredicto

A Bose fez, com estes QuietComfort Ultra, um ótimo trabalho. Primeiro, o design aprimorado, digno dos mais exigentes. O alumínio foi uma aposta ganha e faz, de facto, muita diferença no aspeto destes auscultadores, conferindo-lhes uma delicadeza de que gostei. Aliás, a diferença entre este modelo Ultra e os QuietComfort é notória, em grande parte, por este pequeno (mas grande) pormenor.

Depois, a qualidade do som é, de facto, muito viciante, motivando a que estejamos horas a fio a ouvir música. O Cancelamento de ruído, ainda mais quando aliado ao Áudio Imersivo, resulta numa experiência musical da qual não queremos sair. Gostei realmente - da qualidade do som e do conforto de os ter colocados, pois ficam perfeitamente encaixados e não magoam, mesmo depois de largas horas de uso.

Apesar de não haver equipamentos perfeitos, sem qualquer margem de melhoria, e de falarmos de uns auscultadores com um preço de cerca de €415,00, esta pode ser uma alternativa a considerar, caso esteja a pensar substituir os seus auscultadores ou a ponderar estrear-se neste mundo. Se o preço não for barreira, valerá, por certo, a pena ouvir os seus álbuns favoritos através deles.

Auscultadores QuietComfort Ultra