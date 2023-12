Tesla cria Cybertruck para crianÃ§as! Custa 1500 dÃ³lares e jÃ¡ estÃ¡ esgotado…

Há alguns dias, a Tesla começou finalmente a entregar as primeiras unidades do tão aguardado Cybertruck. O veículo que pretende revolucionar o segmento das pick-ups gerou uma expectativa sem igual. Mas este modelo não chegou sozinho...

Especificações deste "Cybertruck for kids"

Para além do modelo convencional, que na sua versão básica começa nos 61 mil dólares, a Tesla lançou um "Cybertruck for kids", um carro elétrico para crianças entre os 6 e os 12 anos (pode transportar uma carga máxima de 68 kg), segundo a empresa, e que atinge uma velocidade máxima de 16 km/h.

O carro tem uma bateria de 22 V, um motor de 500 W (350 W nominal) e um interruptor que permite limitar a velocidade máxima aos mais pequenos, de modo a que o Cybertruck for kids não ultrapasse os 8 km/h. Tem uma autonomia de 19,3 quilómetros.

O seu design imita as linhas do Cybertruck normal, embora a extremidade traseira tenha sido alterada e o espaço seja simplesmente utilizado para os dois únicos bancos (ajustáveis) do veículo. Os pneus também imitam o desenho das rodas amovíveis do Cybertruck e os travões são eletrónicos.

Existe um pequeno espaço atrás dos bancos que pode ser utilizado como mala e, para além do volante, que imita o do Cybertruck, existem luzes dianteiras e traseiras graças a um sistema de iluminação LED.

O Cybertruck para crianças tem um preço de 1500 dólares, mas o seu lançamento foi um sucesso absoluto. Pouco depois de ter sido posto à venda na loja da Tesla - apenas nos EUA - a empresa atualizou a página para apresentar um aviso de "Fora de stock".

Na verdade, a Tesla já fez uma primeira experiência neste domínio quando, há dois anos, lançou o seu Cyberquad, que, com um design na linha do Cybertruck (ainda não lançado na altura, mas apresentado), permitia às crianças ter um quadriciclo.

O veículo acabou por ser retirado meses mais tarde por não cumprir as normas de segurança, mas a Tesla trouxe-o de volta recentemente com uma versão melhorada. O seu preço é, de facto, mais elevado do que o do Cybertruck para crianças, a custar 1900 dólares.

