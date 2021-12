Cyberquad: Tesla está a vender um novo veículo elétrico e “só” custa 1900 dólares

A Tesla já mostrou que pode vender o que entender debaixo da sua marca. De carros elétricos a tequila, passando por assobios ou powerbanks, tudo vale para fazer dinheiro. A marca agora lançou um veículo diferente, um quadriciclo.

Chama-se Cyberquad, tem uma bateria de iões de lítio e traz traços da Cybertruck. O veículo é para crianças, mas custa quase 1700 euros.

Se procura uma prenda ideal para o seu rebento que é apaixonado pela Tesla, então este quadriciclo pode ser o que procura.

Tesla começou a vender o Cyberquad. Contudo, atente, este não é o ATV que apareceu na apresentação da Cybertruck em 2019. Não, o Cybersquad que agora se pode comprar na loja do fabricante de automóveis é uma versão muito mais pequena do veículo - e sim, funciona de facto.

O ATV de quatro rodas é alimentado por uma bateria de iões de lítio e funcionará com eletricidade como a sua versão maior. Tem cerca de 25 km de autonomia, com uma velocidade máxima configurável de 16 km/h. A sua estrutura é em aço, traz um banco almofadado, suspensão ajustável e barras de luz LED. Por outras palavras, parece uma versão em ponto pequeno da tal moto quatro que apareceu em cima da pick-up elétrica.

Cyberquad a 1700 euros

Este pequeno Cyberquad poderá fazer as delícias do natal dos mais novos para os pais que queiram desembolsar 1900 dólares (cerca de 1700 euros). Nos EUA está já à venda e as encomendas começarão a chegar nas próximas duas a quatro semanas.

Contudo, antes de começar a pensar seriamente em recebê-lo como um presente para o seu filho este Natal, saiba que Tesla diz que as encomendas não são garantidas antes desta quadra. E mais, se quer receber cá em Portugal, esqueça. A empresa refere que este presente só será distribuído em 49 estado americanos, Havai, Porto Rico e Canadá.

Um dia, quem sabe e dependendo do que disse Musk, a versão "real" da Cyberquad será um produto ao lado dos carros Tesla. Na altura em que foi mostrado, o veículo ficou prometido pelo CEO da empresa e seria opção para quem comprasse a Cybertruck.

Vimos pela primeira vez um vislumbre do Cyberquad (o atual para adultos) no evento Cybertruck, onde montou na parte de trás do camião para mostrar como a sua suspensão adaptável permite um carregamento mais fácil. Musk confirmou então que estará disponível para compra inicialmente como uma opção para os compradores do Cybertruck.