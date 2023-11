Tesla lança oficialmente a sua pick-up elétrica Cybertruck

Ame-se ou odeie-se, a Tesla Cybertruck é a maior estreia de veículo elétrico de 2023 - e de alguma forma também a mais misteriosa. Aliás, o novo site da empresa que descreve este veículo mostra, pela primeira vez, um interesse requintado na promoção e apresentação de um veículo que, como Elon Musk disse no final do evento, irá trazer o futuro para as estradas do presente. Barato não será, deverá rondar os 70 mil euros, a mais barata!

Embora tenha sido revelada pela primeira vez na forma de conceito em 2019, passamos todos esses anos com muito pouco conhecimento do seu alcance real, tamanho da bateria, recursos e, talvez o mais importante, preço. Tudo isso mudou hoje no evento de entrega do Cybertruck em Austin.

Finalmente e oficialmente, a Cybertruck começará s ser vendida com um preço para os EUA a partir de 60.990 dólares. Isso é para a versão básica com tração traseira, que a Tesla diz que será lançada em 2025. A versão com tração integral deverá ser lançada no próximo ano, afirma a Tesla, e começará nos 79.990 dólares. Finalmente, o modelo topo de gama "Cyberbeast", também com lançamento previsto para 2024, começará nos 99.990 dólares.

Seguramente para Portugal, quando cá chegar, estes veículos deverão ser vendidos dos setenta e muitos mil euros, até centro de alguns mil euros.

É também crucial notar que a Tesla afirma que todos estes números não incluem quaisquer créditos fiscais ou o que o fabricante de automóveis designa por "poupanças prováveis", ou seja, dinheiro poupado em combustível; tendo em conta estes fatores.

Versões da Tesla Cybertruck Cyberbeast: Performance: Autonomia (estim.) : 515 km; Autonomia (+extensão da autonomia) : 705+ km; Aceleração : 0-100 km/h em 2,7 segundos; Tração : Integral; Velocidade máxima : 209 km/h; Peso que pode rebocar : 4.990 kg;

Dimensões: Peso : 3104 kg; Carga : 3.423,5 litros; Jantes : 20"; Bancos : 5 adultos; Ecrãs : Ecrã táctil central de 18,5 polegadas; Ecrã táctil traseiro de 9,4 polegadas; Distância ao solo : 433 mm no modo de extração; Largura total : Espelho rebatidos: 2.200,7 mm; Espelhos abertos: 2.413,3 mm; Altura total : 1790,8 mm; Comprimento total : 5.682,9 mm;

Carregamento Carregamento com Supercharger máx./Tipo de pagamento : 250 KW no máx./ pago consoante a utilização; Velocidade de carregamento : Até 206 km em 15 minutos;

Garantia: Básica do veículo : 4 anos ou 80 mil km, conforme o que ocorrer primeiro; Bateria e unidade de acionamento : 8 anos ou 240 mil km, conforme o que ocorrer primeiro.

Tração integral: Performance: Autonomia (estim.) : 547 km; Autonomia (+extensão da autonomia) : 755+ km; Aceleração : 0-100 km/h em 4,1 segundos; Tração : Integral; Velocidade máxima : 180 km/h; Peso que pode rebocar : 4.990 kg;

Dimensões: Peso : 2995 kg; Carga : 3.423,5 litros; Jantes : 20"; Bancos : 5 adultos; Ecrãs : Ecrã táctil central de 18,5 polegadas; Ecrã táctil traseiro de 9,4 polegadas; Distância ao solo : 433 mm no modo de extração; Largura total : Espelho rebatidos: 2.200,7 mm; Espelhos abertos: 2.413,3 mm; Altura total : 1790,8 mm; Comprimento total : 5.682,9 mm;

Carregamento Carregamento com Supercharger máx./Tipo de pagamento: 250 KW no máx./ pago consoante a utilização; Velocidade de carregamento: Até 235 km em 15 minutos.

Garantia: Básica do veículo : 4 anos ou 80 mil km, conforme o que ocorrer primeiro; Bateria e unidade de acionamento : 8 anos ou 240 mil km, conforme o que ocorrer primeiro.

Tração traseira: Performance: Autonomia (estim.) : 402 km; Aceleração : 0-100 km/h em 6,7 segundos; Tração : Traseira; Velocidade máxima : 180 km/h Peso que pode rebocar : 3.402 kg;



Tal como aconteceu com o lançamento do Model 3 há alguns anos, resta-nos saber quando é que o modelo de base, o Cybertruck mais "acessível", estará efetivamente à venda. Tendo em conta os inúmeros atrasos registados até à data, é muito provável que os primeiros anos (ou mesmo anos) de produção do Cybertruck se concentrem nos modelos mais caros, até que a Tesla consiga construí-lo à escala.

Sem surpresa, estes preços também são significativamente mais do que o que o CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou em 2019. Na época, ele disse que a pick-up começaria nos 39.900 dólares no acabamento básico e chegaria aos 69.900 dólares. Contudo, os preços acabaram por ficar cerca de 20 a 30 mil dólares acima do que havia sido veiculado inicialmente.

Interessante será ver o desafio que este veículo, corpulento, irá enfrentar nas estradas da Europa, e o que isso trará em termos de preços e custos operacionais.

O evento teve no seu final a entrega de alguns veículos aos seus proprietários, que o receberam das mãos do próprio Elon Musk.