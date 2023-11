Planet Zoo e CheckPoint, videojogos ao serviço do Ensino

Sempre fui defensor que os videojogos têm muito mais para oferecer que apenas diversão e entretenimento, ou outros aspetos mais perniciosos como o vicio e alterações comportamentais. Recentemente, uma iniciativa da CheckPoint Magazine levou Planet Zoo às escolas.

Planet Zoo pode ser considerado como o seguidos espiritual de Zoo Tycoon, o famoso jogo de gestão de um jardim zoológico que foi lançado no inicio do milénio.

A temática de ambos os jogos não se fica, no entanto, pela simples criação e gestão de um zoo mas vai um pouco mais além disso, tocando de forma muito concreta nos assuntos relacionados com a preservação das espécies e perigos de extinção. Planet Zoo, lançado em 2019 pela Frontier Developments é um jogo fantástico que reproduz de uma forma extremamente interessante e credível as várias espécies animais e respetivos comportamentos.

Torna-se portanto de uma excelente plataforma para passar uma mensagem importante: conservação das espécies.

E é precisamente isso que a CheckPoint Magazine, uma publicação interativa cujo foco se direciona para o impacto dos videojogos na nossa sociedade e na nossa cultura.

E CheckPoint Magazine levou a cabo em Essex, Reino Unido, uma iniciativa que permitiu usar o jogo Planet Zoo para explicar a estudantes de uma forma mais fluída a temática da conservação das espécies.

Trata-se de uma parceria oficial da CheckPoint Magazine com a Frontier Developments (desenvolvedores de Planet Zoo), que levou à sala de aulas a temática da conservação, no caso, de abelhas, morcegos e castores.

Segundo o comunicado da CheckPoint, a aula foi um sucesso brutal com, tanto os professores como os alunos a participarem atentamente e de forma extremamente empolgante misturando a aprendizagem de uma temática muito importante, com o conceito de jogar um videojogo.

"O momento em que falas com as crianças acerca de videojogos, encontras-te quase a passar-lhes o controlo da conversa.", refere Tamer Asfahaniy, fundador da CheckPoint Magazine, acrescentando ainda que se trata de "tê-los focados e certificando-nos que o que eles vão aprender através dos jogos, possa ser aplicado num contexto de aprendizagem muito mais amplo e real"

Bridie Wilkins, com 4 anos de experiência a dar aulas na escola de Alderton acredita que o uso dos videojogos é uma forma bastante eficaz de trazer alguns assuntos importantes às nossas crianças, envolvendo-as duma forma mais tranquila nas aulas: "Os alunos ficam extremamente excitados com a ideia e conceito do Planet Zoo. Muitas delas gostas de VR e podermos também trabalhar nesse outro aspeto".

Após a "aula" da CheckPoint Magazine a professora Wilkins referiu que "Acho que os alunos se encontram agora a usar o termo e conceito de conservação de forma mais confiante. Considero que o jogo, Planet Zoo, os irá ajudar no próximo semestre a expressar as suas próprias preocupações de forma mais ágil".

Por seu lado, Ian Redmond, Conservacionista (da BBC e Discovery Channel), foi um elemento integrante na preparação desta aula na Escola de Alderton e apercebeu-se da forma como as crianças beberam o que lhes foi mostrado, tendo referido que "É um prazer ver o quanto estas crianças sabem e o conhecimento que têm, e também o quanto se preocupam e cabe-nos a nós sabermos usar isso como bases para o futuro."

A Checkpoint Magazine já deixou bem claro que irá continuar a criar "aulas" inspiradas em videojogos de forma a torná-los também numa fonte de conhecimento e ajudar a tornas os nossos jovens a serem mais cientes de vários temas importantes para a sociedade e para o Mundo no geral.