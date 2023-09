Gráficas AMD oferecem 20% mais desempenho em jogos com Ray Tracing para Linux

Embora a AMD e a Nvidia se estejam a voltar cada vez mais para o mercado das GPUs avançadas de Inteligência Artificial, ainda continuam atentas às necessidades dos seus equipamentos domésticos do setor gaming. Como tal, a AMD melhorou o desempenho das suas placas gráficas em jogos até 20% com o recurso Ray Tracing para o sistema Linux, o que são boas notícias para os gamers adeptos da plataforma de código aberto.

AMD melhora o desempenho das GPUs com Ray Tracing para Linux

Há vários anos considerava-se que os jogos eram quase uma exclusividade para o tradicional sistema operativo Windows. Mas essa é uma ideia completamente diferente nos dias que correm. E embora realmente para o sistema da Microsoft a oferta seja quantitativamente muito superior, a realidade é que os programadores apostam cada vez mais em criar títulos compatíveis com outras plataformas, como Linux a MacOS.

No caso do Linux, a AMD é uma das fabricantes que mais se tem focado em configurar da melhor forma o seu hardware para que este ofereça a melhor qualidade possível ao sistema de código aberto. E com a chegada do novo driver RADV, baseado em Vulkan para as placas gráficas AMD Radeon, que já tem suporte para o recurso Ray Tracing, as melhorias já estão à vista.

Segundo os relatos demonstrados pelos testes, com este novo driver os jogadores vão conseguir obter até 20% mais desempenho com as suas placas gráficas AMD nos jogos com Ray Tracing ativado.

O utilizador Konstantin Seurer já tinha até partilhado alguns resultados concretos dessas melhorias em três jogos:

Quake II RTX

Antes: 81 FPS

Depois: 98 FPS

Control

Antes: 66 FPS

Depois: 69 FPS

DOOM Eternal

Antes: 127 FPS

Depois: 130 FPS

As diferenças podem não ser assim tão significativas, mas Seurer diz que nalguns jogos são mais evidentes. Contudo, se o jogador Linux quiser ter estas melhorias, terá que esperar até ao próximo trimestre para fazer o download do driver Mesa 23.3, e nessa altura também vão começar a chegar as análises para verificar o desempenho médio do Ray Tracing com hardware AMD no Linux e, mais importante, ficaremos a saber em quais jogos essas melhorias são mais verificáveis.