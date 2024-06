O que é a HDMI 2.1 e por que é que é tão importante para jogos?

A mais recente norma HDMI 2.1 não é apenas importante para as televisões. De facto, oferece características especiais especificamente para os jogadores. Eis um resumo do porquê de a norma ser tão importante para jogos.

O que é a HDMI 2.1?

Apesar de todos transmitirem dados de áudio e vídeo, existem diferentes tipos de cabos HDMI. Embora a norma HDMI 1.4 tenha sido destruída pela HDMI 2.0, existe uma norma mais recente que foi adotada pelas fabricantes - a HDMI 2.1.

Naturalmente, esta vem com uma série de melhorias, incluindo a capacidade de transmitir vídeo 8K, uma velocidade de largura de banda de 48 Gbps e menor interferência com outros dispositivos wireless.

Que consolas suportam esta norma?

Atualmente, as consolas da próxima geração, como a PS5 e a Xbox Series X, são fornecidas com um cabo HDMI 2.1. Os conectores também são iguais aos das interfaces anteriores, pelo que, se tiver comprado qualquer uma delas em primeira mão, pode tirar imediatamente partido de tudo o que a 2.1 tem para oferecer (embora isso dependa do seu outro hardware, como o monitor).

Assim, se tiver um cabo HDMI 2.1 de uma PS5, por exemplo, pode utilizá-lo numa Xbox Series X. A maioria dos novos PCs com GPUs modernas suportam HDMI 2.1, por isso, se for um jogador de PC, o suporte HDMI mais recente continua a ser essencial.

Porque é que a HDMI 2.1 é essencial para os jogos?

Ainda é possível utilizar a HDMI 2.0 em consolas que suportam cabos mais recentes, por isso, porque é que deve atualizar? Obviamente, o streaming de vídeo 8K irá tirar o máximo partido dos gráficos oferecidos pelos jogos nas consolas compatíveis. Com a capacidade de processar 7680 x 4320 píxeis, ou seja, quatro vezes mais do que em 4K, os mundos são apresentados com um detalhe incrível, o que proporciona uma experiência imersiva.

Esta imersão é melhorada pelo suporte HDMI 2.1 para High Dynamic Range (HDR), pelo que as cores são vibrantes, profundas e ricas. É também compatível com versões anteriores e capaz de processar 4K a 60 fps: não perderá nada dos jogos mais antigos ao atualizar o seu hardware, embora, naturalmente, não pareçam tão nítidos como um lançamento que utilize as capacidades do 2.1.

Na verdade, o HDMI 2.1 suporta uma resolução de 10k, até 120 fps, e embora a maioria das consolas ainda não ofereça isto aos jogadores, ao investir no HDMI 2.1, está a preparar o seu equipamento para o futuro. A 2.1 foi introduzida em 2017, mas a 2.0 continuou a ser a norma durante alguns anos, o que significa que a 2.1 ainda é vista como o futuro desta tecnologia.

No entanto, a principal razão pela qual os jogadores devem utilizar um cabo HDMI 2.1 é o seu suporte para Variable Refresh Rate (VRR), por vezes designado por Game Mode, combinado com o Auto Low Latency Mode (ALLM) e o Quick Frame Transport (QFT).

As GPUs têm muito que fazer quando se joga: para processar cada cena, têm de processar um gráfico complexo, à velocidade de fotogramas correta, na resolução selecionada, da forma mais suave e rápida possível. Se não processarem um fotograma com a rapidez suficiente, exibem novamente o fotograma anterior, o que leva a que os gráficos fiquem para trás e depois saltem; ou processam um fotograma incompleto, o que pode resultar em rasgos ou outro artefacto visual.

Na prática, o suporte da HDMI 2.1 para o Game Mode transporta os fotogramas para visualização assim que são processados, eliminando qualquer latência e sincronizando-os para criar uma jogabilidade mais detalhada e reativa.

O VRR permite que a placa gráfica e o monitor trabalhem em conjunto para decidir a velocidade de fotogramas ideal e adequada. Por isso, se a primeira não conseguir renderizar rapidamente, digamos, 60 fotogramas por segundo, o seu monitor, sem o VRR e o ALLM, irá tremer ou rasgar. Com o HDMI 2.1 e o VRR, estes funcionam em conjunto para lhe mostrar apenas os fotogramas totalmente processados.

