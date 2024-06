LEGO Horizon Adventures, quando dois mundos se fundem

É uma das marcas mais resilientes que o mundo já viu nascer. Com quase 100 anos de existência, a LEGO é um exemplo de resistência, determinação e adaptação e uma nova prova disso mesmo é o anuncio recente do lançamento de LEGO Horizon Adventures.

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente o lançamento de LEGO Horizon Adventures, um divertido jogo inspirado no universo de Horizon que estará disponível ainda no final deste ano. Para PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. O jogo encontra-se em desenvolvimento pela pela Guerrilla em colaboração com o Studio Gobo.

O jogo contará com um modo cooperativo local e online e conta uma história divertida inspirada no universo da aclamada franquia Horizon.

De uma forma extremamente simples, LEGO Horizon Adventures conta a história que Horizon Forbidden West nos apresentou aquando do seu lançamento, na qual a Terra é feita de blocos LEGO e habitada por incríveis máquinas parecidas com dinossauros... também feitas de LEGO.

Aloy, a principal protagonista do jogo é encontrada abandonada numa caverna por um caçador massivo, de nome Rost. Rost ensina-a como sobreviver nas terras selvagens e mortais e assim nasce a nossa heroína.

Um dia, Aloy embarca numa aventura pela descoberta do seu passado e do seu futuro e, guiada por um holograma de uma cientista há muito desaparecido (Elisabet) depara-se com Helis, o líder de um culto que obedece a um mal misterioso, levando-a a aventuras inesquecíveis por um mundo incrível recriado com elementos LEGO.

Os jogadores poderão personalizar um pouco de tudo em LEGO Horizon Adventures, desde a sua própria casa até aos seus personagens dentro do jogo.

Irão ainda desfrutar de uma emocionante combinação de ação e exploração, com o humor que só a marca LEGO consegue proporcionar. Além disso, o jogo foi concebido de forma a que dois jogadores possam desfrutar da ação ao mesmo tempo, sem écran dividido, utilizando o modo cooperativo para reforçar os laços com a família ou amigos.

Quando dois mundos icónicos como LEGO e Horizon se unem, o resultado só poderá ser fantástico, certo? Teremos de esperar pelo final do ano para saber, quando LEGO Horizon Adventures for lançado para PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.