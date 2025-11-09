Quatro em cada dez jogadores portugueses apostam em plataformas ilegais

Um estudo recente da AXIMAGE, realizado para a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO), revela que quatro em cada dez jogadores portugueses continuam a recorrer a plataformas ilegais de jogo e apostas online.

Relatório “Hábitos de Jogo Online dos Portugueses” mostra cenário preocupante

O relatório, intitulado “Hábitos de Jogo Online dos Portugueses”, mostra que o fenómeno é particularmente preocupante entre os mais jovens, sobretudo na faixa etária entre os 18 e os 34 anos, onde a percentagem sobe para 43%.

Os dados indicam que os jogadores que utilizam sites ilegais tendem a apostar com mais frequência e a gastar quantias mais elevadas do que os utilizadores de plataformas licenciadas.

Entre os que jogam apenas em operadores autorizados, 5,2% gastam entre 100 € e 500 €, e apenas 1% ultrapassa os 500 €. Já entre os utilizadores de plataformas ilegais, 15% gastam entre 100 € e 500 €, e 5% investem mais de 500 € nas apostas.

O estudo aponta que muitos jogadores são atraídos para os operadores não licenciados devido às promoções mais agressivas, odds mais elevadas e à maior variedade de apostas.

A APAJO alerta que o número elevado de portugueses que recorrem a plataformas ilegais é um sinal de risco para a integridade do mercado e para a proteção dos consumidores.