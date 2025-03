E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer as novidades da TLC nas novas TV, falámos das novas propostas da Sony em auriculares, analisámos o novo Samsung Galaxy Watch Ultra, e muito mais.

Cientistas identificaram uma molécula natural que pode revolucionar o controlo do apetite e a perda de peso, podendo competir com os populares agonistas do GLP-1, como o Ozempic.

Os monstros estão de volta! Maiores e mais assustadores que nunca, está na hora de caçadores de monstros de todo o Mundo unirem esforços e partirem à aventura: Monster Hunter Wilds já foi lançado! E nós já o experimentámos.

Chama-se Noland Arbaugh e, em janeiro de 2024, tornou-se a primeira pessoa a receber um chip cerebral da Neuralink, uma empresa focada na neurotecnologia. Entretanto, numa entrevista, o homem de 30 anos falou sobre a sua experiência.

A pensar nos fãs da marca que procuram um modelo exclusivo, a Honda está com uma campanha para o Honda Jazz e:Hev Black Edition, uma edição especial, exclusiva para o mercado português, que conquista quem é fã do "The Power of Dreams".

A TCL, empresa multinacional, que tem vários produtos que se destacam no segmento das TVs, smartphones e outros dispositivos eletrónicos, deu a conhecer em Paris algumas novidades para este ano.

A Sony acaba de anunciar várias novidades no campo do áudio. Apresentou os seus mais recentes auriculares Truly Wireless Noise Cancelling WF-C710N, juntamente com a expansão da paleta de cores dos seus auscultadores sem fios WH-CH720N e WH-CH520.

Inspirando-se num veículo elétrico muito procurado, com fortes vendas na Europa e na Coreia, a Hyundai transformou o modelo urbano INSTER num conceito de "carro de sonho", uma fantasia desportiva.

A E-bike Fiido M1 Pro, um modelo best-seller há cinco anos no mercado, regressa em 2025 com uma aparência renovada, combinando estética retro com desempenho melhorado. Nunca foi tão fácil alternar entre deslocações urbanas e aventuras leves off-road, conseguindo uma experiência de condução versátil.

O lançamento do Xiaomi SU7 foi apenas o início da aventura da Xiaomi no ramo automóvel. O enorme sucesso permitiu à empresa investir de imediato em novas versões, como o Xiaomi SU7 Ultra, além de um segundo modelo completamente novo. O Xiaomi YU7 é a confirmação de que veio para ficar e a marca está agora a começar a mostrá-lo.

A Huawei Band 10 já está disponível nos retalhistas selecionados, além da Huawei Store. A mais recente smartband da marca traz novas cores e funcionalidades, com destaque para a monitorização aprimorada do sono e do exercício físico.

Nos últimos anos, a Samsung tem acompanhado os seus smartwatches topo de gama com modelos secundários, mas o Galaxy Watch Ultra é, sem dúvida, o mais ambicioso até à data. Com um design robusto, maior autonomia de bateria e um botão de atalho adicional, esta máquina eleva a experiência Wear OS a um novo nível. Deixamos a nossa análise.

Investigadores sul-coreanos desenvolvem bateria nuclear segura que pode funcionar durante séculos sem recarga. Será que um dia chegará ao mercado?

Líder do segmento B, na Europa, a Dacia alargou o seu catálogo no segmento C-SUV, com o Bigster, um automóvel totalmente novo que coloca os valores da marca sobre rodas. Foi pelas estradas de Marselha que testámos esta máquina, desenhada para os exigentes.