Fiido M1 Pro chega numa edição atualizada, virada para o estilo retro

A E-bike Fiido M1 Pro, um modelo best-seller há cinco anos no mercado, regressa em 2025 com uma aparência renovada, combinando estética retro com desempenho melhorado. Nunca foi tão fácil alternar entre deslocações urbanas e aventuras leves off-road, conseguindo uma experiência de condução versátil.

Nas ruas da cidade, a Fiido M1 Pro é uma companheira elegante, eficiente para deslocações e com um visual que não passa despercebido. Já em aventuras ao ar livre, o seu sistema de suspensão e pneus largos proporcionam uma condução estável e confortável, transformando cada viagem numa aventura emocionante.

Estética "neo-retro" de motos – uma expressão de estilo e potência

A nova M1 Pro atualizada inspira-se na estética das motos das décadas de 1960 a 1980, incorporando um design arrojado com blocos de cores que se destacam. A base em verde profundo é acentuada por tons de dourado, vermelho e azul, prestando homenagem às motas off-road clássicas.

Os pneus de parede lateral em tons terrosos ecoam o estilo robusto dos icónicos SUVs off-road, combinando charme vintage com funcionalidade moderna. Mais personalidade, mais estilo.

Entrega de potência suave para controlo preciso

O sensor de torque Mivice S200 atualizado analisa a pressão no pedal em apenas 0,01 segundos, otimizando a eficiência da pedalada e garantindo que cada movimento seja convertido em propulsão controlada e responsiva.

Emparelhado com um motor brushless de 250W, entrega 55 Nm de torque, adequado para subidas íngremes e passeios suaves em terrenos acidentados.

Seja em estradas urbanas planas ou trilhos de montanha, poderá pedalar sem esforço e desfrutar da liberdade.

Condução confortável em todos os terrenos

A M1 Pro conta com uma suspensão dianteira de coroa dupla com 80mm de curso e um amortecedor traseiro, transformando vibrações da estrada em leves ondulações. Assim, levará a menos fadiga nos pulsos e antebraços, garantindo maior conforto na pedalada.

Comparando com o standard na indústria, geralmente as suspensões têm um curso de 40-60mm. Com maior curso, permite maior absorção de impactos, o que é ideal para ciclistas que transitam entre diferentes tipos de terreno.

Os pneus largos de 4,0 polegadas aumentam a estabilidade, especialmente em terrenos irregulares e acidentados.

Além disso, o selim largo VELO minimiza desconforto na anca, proporcionando melhor suporte para longas viagens sem fadiga.

Travagem de alto desempenho para mais segurança

A M1 Pro vem equipada com um sistema de travões de disco hidráulico, oferecendo travagem rápida, precisa e controlada, garantindo uma experiência de condução estável e segura.

A luz frontal brilhante e luz traseira de travagem permitem maior visibilidade à noite, e a luz de travagem traseira acende automaticamente ao travar, servindo como um sinal de aviso.

Design de baixa manutenção: pedale com tranquilidade

O cubo não tem necessidade de manutenção, excluindo-se a quebra de raios em viagens intensas ou com carga pesada.

Os pneus, resistentes a furos, reduzem o risco de perfurações ou fugas de ar inesperadas.

Adicionalmente, o carreto niquelado ajuda a prevenir ferrugem, tornando-o resistente a danos causados por sujidade, chuva ou suor, garantindo uma durabilidade prolongada.

Potência, durabilidade e conveniência

A M1 Pro apresenta um sistema de mudanças mecânico de 7 velocidades com uma relação de 11-32T, permitindo enfrentar facilmente inclinações leves off-road e deslocações urbanas.

O design de bateria removível permite carregar a qualquer momento e em qualquer lugar, seja em casa, no escritório ou em viagem. Além disso, inclui proteção contra sobrecarga com corte automático, evitando carregamentos excessivos, para poder carregar durante a noite e acordar com a bicicleta completamente carregada, sem necessidade de monitorização constante.

Com uma classificação de resistência à água IP54 para toda a e-bike e IP67 para o sensor de torque e o ecrã, pode pedalar com confiança mesmo à chuva. O ecrã LCD IPS de 2,4 polegadas a cores mantém-se visível e legível mesmo sob luz solar direta, garantindo uma visualização clara em qualquer condição.

Uma fusão perfeita de estilo, desempenho e valor

A nova E-bike Fiido M1 Pro combina estilo e desempenho com o seu design "neo-retro" arrojado e funcionalidades robustas. Com um sistema de suspensão total para passeios mais suaves e um sensor de torque Mivice S200 para uma pedalada sem esforço, oferece tanto uma aparência marcante como uma experiência de condução excecional.

Mesmo com estas melhorias significativas, a M1 Pro continua extremamente acessível. Com um preço promocional especial de primavera de apenas 1099€ (IVA incluído, preço original 1499€), poderá poupar 400€ e desfrutar de um desempenho de topo. Isto reflete a missão da Fiido de "trazer tecnologia de ponta para todos a um custo mais baixo". Seja para deslocações na cidade ou para aventuras de fim de semana, a M1 Pro melhora cada viagem com um estilo incomparável, desempenho e liberdade.

Fiido M1 Pro Upgraded Edition