Hyundai INSTEROID: um desportivo de sonho inspirado em videojogos

Inspirando-se num veículo elétrico muito procurado, com fortes vendas na Europa e na Coreia, a Hyundai transformou o modelo urbano INSTER num conceito de "carro de sonho", uma fantasia desportiva.

A Hyundai Motor Company apresentou hoje, dia 25 de março, o INSTEROID: uma interpretação divertida de um "automóvel de sonho".

Este concept car de design desportivo transforma o inovador modelo urbano 100% elétrico Hyundai INSTER, já um grande sucesso de vendas na Europa, numa afirmação mais ousada.

Combinando "INSTER" e "STEROID", o novo modelo reflete a natureza divertida, jovem e musculada deste show car construído sobre a base do novo Hyundai INSTER.

O Hyundai INSTEROID foi concebido para aumentar a experiência emocional dos automóveis elétricos, estando equipado com detalhes divertidos.

As imagens reveladas pela Hyundai mostram como o Hyundai INSTEROID eleva o design do modelo de produção com um estilo inspirado nos videojogos, com saídas de ar nos arcos das rodas, jantes de 21'' e um spoiler traseiro e difusor proeminentes. Os LED Pixel de assinatura completam o seu visual.

Sendo um concept car único, o Hyundai INSTEROID mostra a visão inovadora da equipa de design da Hyundai Motor Company, fundindo a estética dos videojogos com a engenharia do mundo real.

A revelação total do INSTEROID ao público está prevista para o início de abril deste ano.

Hyundai INSTER está disponível em Portugal a partir de 19.250 euros

Conforme conhecemos aqui, o novo Hyundai INSTER é o primeiro veículo elétrico compacto urbano da marca para o mercado europeu e combina um estilo SUV robusto, mas compacto, com uma condução citadina sem esforço e um forte desempenho em viagens mais longas.

Este modelo chega a Portugal em duas versões: com bateria de 42 kWh ou 49 kWh e motorização de 71,7 kW (97 cv) e 84,5 kW (115 cv), com várias tecnologias de segurança e equipamentos de topo, como equipamento de série, num formato SUV compacto e sustentável.

O urbano 100% elétrico, que lidera o seu segmento com um design distinto, assegura uma autonomia de até 360 quilómetros em ciclo WLTP, no modelo com bateria de 49 kWh, bem como tecnologia capaz de permitir um carregamento rápido, atingindo uma carga de 10 a 80% em cerca de 30 minutos.

O novo Hyundai INSTER já está disponível por encomenda, em Portugal, com preço a partir de 19.250 euros (+IVA) numa campanha, com condições especiais.

A campanha é válida até 31/03/2025, para o Hyundai INSTER Comfort 42 kWh MY24, limitada ao stock existente e disponível em Portugal Continental, nos concessionários aderentes.