A Bixby não morreu! Samsung prepara-se para lhe dar uma nova vida com a Perplexity

As assistentes virtuais são já uma presença natural nos smartphones hoje em dia. Se a Google evoluiu para o Gemini, a Samsung parece agora estar a mudar o rumo. Depois de anos dependente da gigante das pesquisas, quer agora dar nova vida à Bixby, mas com a ajuda da Perplexity.

Finalmente a Perplexity chega aos Galaxy

Há muito tempo que a Bixby é ridicularizada pela sua lentidão em comparação com o Google Assistant e a Siri. A assistente da Samsung está prestes a receber uma grande renovação. Graças à IA da Perplexity, a Bixby poderá finalmente tornar-se relevante. Enquanto a atenção se concentra no Google Gemini desde o lançamento do Galaxy S25, a Samsung tem trabalhado nos bastidores para revitalizar a sua assistente.

A mais recente versão beta da One UI 8.5, atualmente em fase de testes no Galaxy S25, revelou o segredo. A interface da Bixby foi redesenhada para integrar diretamente a Perplexity, o motor de pesquisa conversacional que desafia a Google. A informação, descoberta pelo utilizador @achultra, mostra um ícone da Perplexity agora exibido com destaque durante respostas complexas.

Uma estratégia dupla da Samsung

Esta atualização marca uma rutura com o passado. Anteriormente limitada a tarefas básicas, a assistente ganha finalmente capacidades de raciocínio contextual. As primeiras capturas de ecrã da versão beta ilustram perfeitamente esta mudança de paradigma. A Samsung está assim a aplicar aos seus smartphones uma estratégia de parceria já comprovadamente bem-sucedida nas suas smart TVs no início deste ano.

Esta jogada revela, principalmente, o forte desejo da gigante coreana de não concentrar todos os seus esforços numa única estratégia. A Samsung está a jogar um jogo complexo ao colaborar estreitamente com a Google para integrar o Gemini. Ao mesmo tempo, fortalece simultaneamente a sua própria ferramenta com um concorrente direto da Pesquisa Google.

Fim da dependência do Gemini

O objetivo é claramente a independência, que se recusa a tornar-se num mero dispositivo passivo 100% dependente da Google. Ao manter o controlo sobre o Bixby, que tem a vantagem exclusiva de aceder a definições de hardware avançadas. Ao mesmo tempo que incorpora a IA de terceiros, a marca está a construir uma valiosa tábua de salvação contra a hegemonia da Google.

No entanto, teremos de esperar para ver esta "Super Bixby" chegar a todos os dispositivos. A funcionalidade, ligada à versão 4.0.50.4 da aplicação, ainda está em testes. O lançamento deverá coincidir com o Galaxy S26 no início de 2026. O maior desafio para a Samsung será educativo. É necessário explicar aos utilizadores o benefício de ter duas IA concorrentes, Gemini e Bixby, a coexistir no smartphone.