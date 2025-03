TCL apresenta novas TV (e não só) em Paris! Há uma novidade TOP

A TCL, empresa multinacional, que tem vários produtos que se destacam no segmento das TVs, smartphones e outros dispositivos eletrónicos, deu a conhecer em Paris algumas novidades para este ano.

TCL faz parceria com empresa de audio Bang & Olufsen

A convite da TCL, o Pplware viajou até Paris, a cidade do amor, para conhecer os novos produtos da empresa. Além de vários modelos de TVs, com muita tecnologia integrada, um dos destaques das novidades vai para a parceria com a Bang & Olufsen, a marca dinamarquesa bastante conhecida pela excelência em produtos de áudio e vídeo de alta qualidade, combinando design sofisticado com tecnologia de ponta.

Porque a melhor experiência de TV não é apenas a imagem, a TCL integrou o sistema de som da empresa dinamarquesa nas suas TVs.

Outra das novidades é o tablet TCL NXTPAPER 11 Plus, recentemente anunciado durante o Mobile World Congress 2025. Projetado para estudantes, profissionais e criativos, este dispositivo revoluciona a interação digital com um ecrã avançado semelhante ao papel, que melhora o conforto, a concentração e a usabilidade.

Equipado com a mais recente tecnologia NXTPAPER 4.0 e funcionalidades impulsionadas por inteligência artificial, redefine a forma como os utilizadores leem, trabalham e criam, enquanto protege a saúde ocular a longo prazo. Além das super funcionalidades, o novo tablet TCL NXTPAPER 11 Plus chega a Portugal com um super preço...apenas 249 euros.

Todos os modelos de TV passam agora a integrar a tecnologia de painel HVA (Hybrid Vertical Alignment) que garante uma visualização melhorada, contraste de cores mais profundo e visualização antireflexo. Esta nova tecnologia consome também menos energia.

Os painéis HVA são usados principalmente em TVs e monitores premium, oferecendo uma experiência melhor do que os VA convencionais, especialmente para jogos e filmes.

Destaque também para os novos smartphones TCL 60 Series, com modelos que já suportam 5G.

A empresa apresentou também algumas bases de som Bang & Olufsen, um vídeo projetor e vários equipamentos eletrónicos para casa e escritório.

Alguns dos produtos já tinham sido apresentados no Mobile World Congress 2025, onde o Pplware também marcou presença em Barcelona.