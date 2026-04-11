Sim, a China está a abrir “escolas” para treinar robôs humanoides

A China está a levar muito a sério a corrida aos robôs humanoides. O país asiático parece estar a avançar com verdadeiras escolas, onde estas máquinas deverão aprender a executar tarefas do mundo real num ambiente controlado.

Depois de, em fevereiro, várias empresas chinesas terem colocado os seus robôs em palco durante o CCTV Spring Festival, o maior programa de televisão do ano no país, centros de formação para robôs humanoides têm vindo a surgir um pouco por todo o território, nomeadamente nas províncias de Anhui, Zhejiang e Shandong.

Num edifício de escritórios no distrito de Shijingshan, um bairro em Pequim, uma destas "escolas" funciona com quase 200 professores humanos e 100 robôs humanoides "alunos".

Os instrutores vestem headsets e recorrem a manetes de controlo, movendo-se lentamente, enquanto os robôs de 1,66 metros que têm ao lado imitam cada gesto em tempo real.

O currículo é propositadamente simples: os alunos repetem tarefas do quotidiano como retirar um frasco de medicamentos de um armário, transportar mercadorias numa fábrica, separar encomendas numa linha de distribuição ou folhear documentos num escritório.

Na província de Shandong, também já funciona um centro onde dezenas de robôs são treinados em tarefas aparentemente simples, como transportar cargas ou dobrar peças de roupa.

Tecnologia só avança se os robôs humanoides forem exaustivamente testados

Se estas "escolas" parecem fazer pouco sentido, importa recordar que treinar robôs exige conjuntos de dados extremamente complexos, como informações sobre movimentos articulares, velocidade, rotação, imagens de câmara, toque e força.

E este tipo de dado não pode simplesmente ser consultado na Internet, tem de ser recolhido na interação direta com as máquinas.

Uma das escolas mais avançadas é gerida pela Leju, fabricante de robôs humanoides, que conta com o apoio do Governo chinês.

Este "campus" é também o maior centro de treino de dados para robôs humanoides do país, co-construído pelo Governo do distrito de Shijingshan e pela Leju Robotics.

Numa área de cerca de 3 km2, foram recriados ambientes variados à escala real: linhas de montagem automóvel, casas inteligentes e lares de idosos, com cada detalhe a replicar fielmente as condições de trabalho reais. Alguns robôs estão equipados com tecnologia de realidade virtual e captura de movimentos, por forma a executarem tarefas como separar materiais, embalar produtos ou devolver caixas vazias.

Os números indicam que o centro produz cerca de seis milhões de registos por ano, o valor mais elevado do país, e os robôs treinados ali já dominam mais de 20 tarefas distintas, com uma precisão declarada de 95%.

Noutras instalações, cerca de 100 robôs repetem ações como dobrar roupa ou limpar mesas, exclusivamente para gerar dados de treino.

Por todo o país, outras escolas semelhantes funcionam sem parar, com robôs a aprender novas competências em contextos tão diversos como a saúde, a reabilitação de idosos, a exploração energética ou o socorro em casos de emergência.

Com políticas governamentais que promovam a adoção de robôs, podemos testar implementações reais e descobrir novos casos de utilização. Esta é a parte mais invejada no estrangeiro.

Disse Li Chao, chefe de tecnologia e cofundador da Deep Robotics, acrescentando que, "a menos que treine robôs em situações reais, não poderá realmente fazer avançar a tecnologia", conforme citado.