Arrependido do que comentou no Instagram? Já pode editar, mas despache-se

Usar as redes sociais implica estar exposto e colocar lá tudo o que muitas vezes acabamos por nos arrepender. Para ajudar os utilizadores nesta situação, o Instagram traz uma novidade. Permite agora editar os comentários, mas não de forma permanente. Os utilizadores podem fazê-lo, mas têm de ser rápidos.

Instagram tem uma novidade para todos

O Instagram, que está a testar secretamente uma subscrição paga para visualizar Stories , lança frequentemente novas funcionalidades que melhoram a experiência do utilizador , como a opção de ajustar o algoritmo de recomendação do Reels. Agora, a rede social da Meta altera as regras e acrescenta uma das funcionalidades mais aguardadas. É possível editar os comentários depois de os publicar.

Os utilizadores do Instagram têm vindo a solicitar esta funcionalidade há muito tempo, embora tenha uma pequena limitação: os comentários só podem ser editados nos primeiros 15 minutos após serem publicados . Até agora, quando alguém publicava um comentário com erros ortográficos ou que desejava modificar, a única opção era apagá-lo, reescrevê-lo e republicá-lo .

Os comentários que forem editados mostrarão que foram modificados , mas a mensagem original deixará de estar disponível, ou seja, ninguém poderá voltar a vê-la. Esta funcionalidade difere da de outros serviços , como a aplicação Mensagens da Apple, onde é guardado um histórico completo das edições de comentários.

Editar comentários, mas tem de ser rápido

Mesmo no Facebook, que também pertence à Meta, os comentários podem ser editados, mas há casos em que se mantém um histórico que mostra as alterações feitas . Além disso, o Instagram indicou que os utilizadores podem editar comentários quantas vezes quiserem dentro deste limite de tempo de 15 minutos.

Funciona de forma simples: a rede social adiciona um botão "editar" aos comentários , que, com apenas um clique, permite modificar o texto como desejar. É importante notar que, logicamente, o limite de tempo de 15 minutos não é reiniciado a cada edição e que as fotos adicionadas aos comentários não podem ser modificadas .

A chegada da nova funcionalidade foi celebrada pelos utilizadores, mas alguns pediram à rede social para aumentar o limite de tempo , por exemplo, para uma hora, uma vez que 15 minutos podem parecer muito pouco para eles. Há também momentos em que nos apercebemos que publicámos um erro de digitação muito tempo depois da publicação do comentário .