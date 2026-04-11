Tesla FSD: Países Baixos dão luz verde para a chegada desta tecnologia à Europa

A Tesla acaba de alcançar um marco decisivo na sua estratégia de expansão tecnológica no Velho Continente. A RDW, a autoridade rodoviária dos Países Baixos e entidade reguladora de referência para o setor automóvel na União Europeia, concedeu formalmente a aprovação para a utilização do sistema Full Self-Driving (FSD).

Processo de validação da Tesla nos Países Baixos

Esta decisão, aguardada há vários meses, funciona como uma porta de entrada para que a tecnologia de assistência à condução da marca norte-americana possa ser implementada de forma harmonizada nos diversos Estados-membros. O caminho para este "sim" regulatório não foi imediato e envolveu um processo de auditoria e testes que se estendeu por mais de um ano e meio.

Durante este período, o software da Tesla foi submetido a provas intensas em pistas de teste e em condições reais de tráfego. Segundo a RDW, a segurança foi o fator determinante para a validação. "A utilização adequada deste sistema de assistência ao condutor contribui positivamente para a segurança rodoviária", afirmou o regulador holandês em comunicado, sublinhando que o sistema foi exaustivamente escrutinado para cumprir as normas europeias.

É importante notar que, apesar da designação, o FSD Supervised não transforma o veículo num automóvel totalmente autónomo. A legislação europeia mantém-se clara: o condutor continua a ser o responsável máximo pela viatura e deve estar pronto para intervir a qualquer momento. O sistema utiliza sensores e câmaras para monitorizar se o utilizador mantém os olhos na estrada, emitindo alertas visuais e sonoros caso detete falta de atenção.

Efeito dominó no mercado europeu para o FSD

Com a aprovação nos Países Baixos, espera-se agora o que muitos analistas chamam de "efeito dominó". Como a RDW é uma das principais entidades certificadoras da UE, a sua decisão facilita o reconhecimento mútuo por parte de outros países, como a Alemanha, França, Itália e até Portugal.

A Tesla já terá integrado a arquitetura de software necessária nos seus veículos para permitir uma atualização via Over-the-Air (OTA) assim que as autorizações nacionais forem confirmadas. A empresa liderada por Elon Musk vê nesta decisão o culminar de um esforço que envolveu milhões de quilómetros de testes em solo europeu.

Com este passo, a fabricante ganha vantagem competitiva num mercado onde a regulação para sistemas de condução autónoma de nível 2 e 3 tem sido particularmente exigente, prometendo mudar a forma como os proprietários de modelos Tesla interagem com os seus veículos nas estradas europeias já este verão.