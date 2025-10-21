Nestlé anunciou que vai despedir 16.000 funcionários e a culpa é da tecnologia

Indo ao encontro de um cenário que temos conhecido na indústria tecnológica, a Nestlé, do setor alimentar, anunciou que vai dispensar 16.000 funcionários. A culpa deste largo despedimento poderá ser da tecnologia, especificamente da automatização dos processos.

Recentemente, a Nestlé anunciou o despedimento de 16.000 funcionários, cerca de 6% do total da sua força de trabalho, em todo o mundo, numa decisão que afetará especialmente os chamados empregos de "colarinho branco".

A decisão, que gerou incerteza globalmente, visa simplificar a organização e automatizar funções administrativas, num passo surpreendente, por estar a ser dado por uma empresa alimentar e não tecnológica.

Além disso, o anúncio foi feito na sequência da apresentação de resultados da empresa, que mostram um crescimento nas suas receitas e vendas ao longo de 2025.

Conforme explicado pelo diretor-executivo da empresa, Philipp Navratil, numa publicação no LinkedIn, a empresa vai apostar em automatizar e digitalizar os seus processos, no âmbito de um plano de redução de custos impulsionado pela nova direção da empresa.

Tecnologia mudou paradigma do emprego

Este anúncio da Nestlé reforça uma tendência que temos vindo a acompanhar, nos últimos anos: os despedimentos já não resultam apenas de problemas económicos.

Quando uma empresa anunciava despedimentos, estes estavam normalmente associados a uma situação económica pouco favorável. No entanto, à semelhança de várias empresas tecnológicas, como a Amazon, a Google ou a Microsoft, os despedimentos e as finanças já não estão necessariamente relacionados.

No caso da Nestlé, a empresa registou um crescimento orgânico das vendas de 3,3% nos primeiros nove meses de 2025, consolidando os seus números em diferentes mercados globais.

Por isso, o principal argumento para os despedimentos não foram as finanças, mas a otimização, por via da qual a empresa vai apostar na simplificação da organização e na automatização dos processos, quando necessário.

Contexto da Nestlé em Portugal

Atualmente, em Portugal, a Nestlé emprega 2542 colaboradores, distribuídos por duas fábricas: uma de cafés torrados, no Porto, e outra de produtos à base de cereais, em Avanca, Estarreja. Além disso, possui uma sede, em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, um centro de distribuição, em Avanca, e cinco delegações comerciais espalhadas pelo continente e pelas ilhas.

A Nestlé Portugal integra o grupo suíço e está presente no mercado de alimentação em diversas áreas de negócio, como a nutrição infantil, os cereais, a nutrição clínica ou os cafés.

A subsidiária portuguesa é responsável pela produção e comercialização de mais de 90 marcas no país, nomeadamente a Cerelac, Nestum, Mokambo, Buondi ou Tofa.