Halloween Tech Shock: Windows 11 Pro por 13,45€ e Office 2021 por 31,45€
Os preços que fazem tremer a carteira (no bom sentido)
- Windows 11 Pro — 1 PC por 13,45€
- Windows 11 Pro — pack 2 chaves
- Windows 11 Pro — pack 3 chaves
- Windows 11 Pro — pack 5 PCs
- Windows 11 Home — 1 PC
- Windows 10 Pro — 1 PC
- Windows 10 Home — 1 PC
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 — 1 PC
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 — 1 PC
Office: vital para trabalho e estudo
- Office 2021 Professional Plus — 1 PC por 31,45€
- Office 2021 Professional Plus — pack 2 chaves
- Office 2021 Professional Plus — pack 3 chaves
- Office 2021 Professional Plus — pack 5 PCs
- Office 2019 Professional Plus — 1 PC
- Office 2021 Home & Business — Mac
- Office 2019 Home & Business — Mac
- Office 2024 Home — PC/Mac
Bundles (Windows + Office) com cupão
SKF62
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro
- Windows 11 Home + Office 2019 Pro
Licenças em volume (empresas, escolas, equipas)
- Windows 11 Pro — 50 chaves
- Windows 11 Pro — 100 chaves
- Windows 11 Home — 50 chaves
- Windows 11 Home — 100 chaves
- Office 2021 Pro — 50 chaves
- Office 2021 Pro — 100 chaves
Ferramentas úteis para o PC (preços agressivos)
- Ashampoo PDF Pro 4
- IObit Driver Booster 13
- AdGuard — 3 dispositivos (vitalício)
- Ashampoo Backup Pro 26
- SwifDoo PDF — 1 mês
- AWZ Screen Recorder — Mac (vitalício)
- Secção de oportunidades (clearance)
Porque interessa agora?
Com o ciclo de vida do Windows 10 a terminar, faz sentido preparar já o equipamento para o Windows 11, aproveitando um preço que “custa o mesmo que uma bebida”. Para produtividade, o Office 2021 Professional Plus assegura Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access e integração com Teams.
Como comprar (passos rápidos)
- Adicionar o produto ao carrinho e clicar em Proceed To Checkout.
- Preencher os dados e, no fim, escolher o método de pagamento em CDZEPay.
Lista completa de links
Nota: use um antivírus atualizado e faça sempre cópias de segurança antes de grandes atualizações. Em ambiente profissional, confirme a política de TI antes de migrar de versão.
Transparência: tratam-se de promoções sazonais; stocks e valores podem variar durante a campanha.
Fonte consolidada do material promocional.
Este artigo tem o apoio com informação e/ou serviços e/ou conteúdo da Keysfan